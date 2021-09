Èxit rotund de la inoblidable gala d'aniversari de dBalears

La millor festa d'aniversari. Aquest dissabte horabaixa ha continuat al museu d'Es Baluard la jornada commemorativa dels 25 anys de dBalears. Una gala de celebració que ha estat tancada per la millor experimentació pictòrica musical que hi pot haver. Una jornada irrepetible en la qual l'Aljub del museu ha quedat ple de gent.

La trobada ha començat amb una glosada de Maribel Servera i Mateu Matas, Xurí, i ha continuat amb la presentació de la nova temporada d'Ona Mediterrània. S'han presentat els programes que marcaran la graella de la ràdio en català més independent.

Després ha estat el torn de la gala dels 25 anys en la qual hi ha hagut un espai per a la història de la capçalera en català i també per a parlar de futur. Hi han intervingut Tomeu Martí, director del diari, així com històrics treballadors de la capçalera. L'acte també ha servit per a retre homenatge a tots els col·laboradors del diari.

'No tornarà a passar'

La festa de celebració s'ha tancat amb un espectacle únic i irrepetible. Amb el títol de 'No tornarà a passar', el pintor Albert Pinya ha fet una performance artística acompanyada de la banda sonora experimental del músic i cantant Joan Miquel Oliver. Sens dubte, la millor celebració d'un quart de segle de premsa diària en català.