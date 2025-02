La drag-queen Jèssica Pulla, Premi a la Innovació en la dotzena edició dels Premis Martí Gasull i Roig

La drag-queen Jèssica Pulla ha rebut el Premi a la Innovació dels Premis Martí Gasull i Roig, de la Plataforma per la Llengua, un guardó que se li lliurarà en el marc de la gala d'entrega dels premis el dimarts 25 de febrer al Teatre Poliorama de Barcelona, una gala que durà per lema 'Teixim una terra de mots infinits'. El Premi a la Innovació té una dotació econòmica de 2.000 euros i vol reconèixer la tasca d'aquesta transformista, que contribueix a normalitzar el català a les xarxes socials i en els referents del col·lectiu LGTBI.

Nascuda a Valls l'any 1998, Jèssica Pulla l'interpreta l'actor Joan Gabàs, que es va formar a l'Aula Municipal de Teatre de Lleida. La drag-queen, a través de les actuacions en directe i de les publicacions a les xarxes socials, ofereix un imaginari cultural en català a partir d'icones musicals i televisives com la cantant Núria Feliu, Guillermina Motta, les Teresines, la periodista Helena Garcia Melero, el musical Mar i Cel, de Dagoll Dagom, o el Tomàtic del Club Súper 3.

Amb gairebé 5.000 seguidors a Instagram i més de 1.300 a TikTok, Pulla és una transformista pionera en el drag en català que anima les transformistes catalanoparlants a fer els espectacles en la seva llengua. El català encara és excepcional en aquesta disciplina i és per això que la drag-queen va decidir implicar-s'hi a fons: no podia ser que fer els espectacles en català fos una cosa trencadora, quan la llengua de moltes transformistes és el català i molts dels seus referents culturals parlen aquesta llengua.

Tot i l'excepcionalitat dels espectacles drag en català, Pulla reivindica algunes precedents: sobretot les drags valencianes, especialment Choriza May, Ferrxn i Pam Demia, que s'han mantingut fermes, tot i els entrebancs, en la seva llengua. Al seu torn, Pulla també comença a generar tendència i ja té drags que s'hi inspiren: per exemple, l'urgellenca Ofèlia Drags, la seva apadrinada, que fa espectacles parodiant la campanya publicitària «Envàs, on vas?», o el personatge de la Queta, que servia per a reivindicar l'ús del català.

Per al jurat del Premi a la Innovació, cal enfortir la presència del català a les diverses realitats de la societat catalana i és especialment important fer-lo créixer en els espais de lleure. En aquest sentit, el premi a Jèssica Pulla ha de servir per visibilitzar artistes com ella i per reivindicar que el català es pot fer servir en tots els àmbits. En aquesta edició, el jurat ha estat format per la dirigent del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya Carla Andreu, la periodista Mariola Dinarès, la cantant Natàlia Pons, la periodista Laia Servera, l'humorista Fran Tudela 'Cabrafotuda' i el president de Plataforma per la Llengua Òscar Escuder.

Dimarts 25 de febrer, gala de lliurament dels premis al Teatre Poliorama de Barcelona

Amb aquest premi, Jèssica Pulla es converteix en la segona premiada de l'edició d'enguany dels guardons. Eliseu Climent ha rebut el Premi Especial del Jurat i el dimarts 25 de febrer, en el marc de la gala de lliurament dels premis, s'anunciarà qui és el guanyador del 12è Premi Martí Gasull i Roig. Fins aquest divendres, 14 de febrer, tothom pot votar si vol que guanyi l'editorial Afers, el programa Téntol d'IB3 o el projecte Ce Trencada de foment del català als videojocs.