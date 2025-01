Arriba el II Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor

El dissabte 22 de febrer, el Molí d'en Beió de l'Escola de Mallorquí de Manacor es convertirà en l'epicentre del joc de Scrabble en català amb la celebració del II Gran Campionat de Scrabble en Català de Mallorca-Manacor, organitzat per la Plataforma per la Llengua Illes Balears en col·laboració amb la Federació Internacional de Scrabble en Català (FISC). Aquesta competició, que va tenir una gran acollida en la seva primera edició, reuneix jugadors d'arreu per a posar a prova les seves habilitats amb les paraules en un ambient de competició, diversió i promoció de la llengua catalana.

El campionat està obert a qualsevol persona major de 16 anys. L'objectiu del campionat no només és fomentar l'ús del català, sinó també consolidar una xarxa de jugadors que comparteixen una mateixa passió: jugar a Scrabble. Tant si ets un jugador experimentat com si és un debutant, aquest campionat és una oportunitat única per a gaudir d'una jornada apassionant, millorar l'estratègia i, per descomptat, optar a premis.

Per a inscriure's al Gran Campionat de Mallorca-Manacor només cal emplenar les dades i haver llegit amb anterioritat el reglament. Hi ha temps fins el 20 de febrer a les 23.59 h. El preu de la inscripció serà de 14 € amb un descompte de 4 € per als socis de Plataforma per la Llengua i/o federats de la FISC (el descompte no és acumulable). El pagament de la inscripció es cobrarà el mateix dissabte 22 de febrer abans de començar la competició, i es podrà fer en efectiu o targeta. La inscripció al campionat donarà dret a tot el material necessari per a jugar, a una botella d'aigua i a un petit obsequi.

El primer classificat rebrà un premi econòmic de 500 €; el segon, 250 €, i el tercer, 150 €. El millor jugador mallorquí i el millor debutant rebran un lot amb diferents productes.

A continuació, es poden consultar els horaris detallats del II Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor:



9.30 h - Obertura de portes i acreditacions

10 h - Parlaments de benvinguda

10.15 h - Inici de la primera partida

11.15 h - Inici de la segona partida

12.15 h - Inici de la tercera partida

13 h a 16 h - Descans per a dinar

16 h - Inici de la quarta partida

17 h - Inici de la cinquena partida

18 h - Inici de la sisena partida

19 h - Lliurament dels premis

20 h - Cloenda del II Gran Campionat de Mallorca-Manacor