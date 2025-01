El català comença a incorporar-se a Messenger, el servei de missatgeria instantània vinculat a Facebook

La Plataforma per la Llengua ha aconseguit que el servei de missatgeria instantània de Facebook, Messenger, comenci a traduir-se al català. Fins ara, tot i que Facebook sí que s'oferia en la nostra llengua (amb certes mancances), aquesta eina concreta no ho permetia. L'entitat celebra aquest avenç, que encara és modest (hi ha molts elements que continuen sense traducció), i demana a Meta, la propietària de Messenger, que, com fa anys que li reclama, segueixi el camí de WhatsApp i també incorpori el català a Instagram i a Threads.

De moment, el català s'ha començat a incorporar a la versió d'escriptori de Messenger (a l'ordinador) i a l'aplicació mòbil d'Android (però encara no a la d'iOS) i es mostra automàticament en aquesta llengua si l'usuari té el Facebook en català. L'entitat fa anys que reclamava a l'empresa que traduís el servei i estava pendent de qualsevol mínim canvi lingüístic que es produís a l'eina. Fins aquest gener, Messenger s'oferia en 32 llengües al web i en 40 a l'aplicació. Malgrat que el català és la 35a llengua amb més contingut a internet, segons dades del W3C del mes de gener, la nostra llengua no s'hi oferia.

La incorporació del català a la majoria d'icones del servei de missatgeria ha de ser un primer pas perquè tots els serveis de Meta s'ofereixin en català. Plataforma per la Llengua ho exigeix a l'empresa i l'hi demana especialment per a Threads i per a Instagram, una de les xarxes socials més utilitzades del món (amb més de 1.000 milions d'usuaris). Per a l'entitat, és especialment sorprenent que aquesta xarxa exclogui la llengua catalana, tenint en compte que l'altra gran xarxa de l'empresa, Facebook, s'ofereix en català des del 2008, i que el seu principal servei de missatgeria instantània, WhatsApp, ho fa des del 2012.

El 30 % dels catalans sense Instagram se'n farien si s'inclogués el català

El 2022, l'entitat va publicar una enquesta, que havia encarregat a l'empresa GESOP, que concloïa que 2 milions i mig dels usuaris catalans d'Instagram es configurarien el compte en català si l'aplicació incorporés la llengua (més de la meitat dels usuaris del Principat). A més, també revelava que el 30 % dels que no en tenen, se'n farien si la plataforma fos en català.

L'enquesta encarregada per la Plataforma per la Llengua també concloïa que el 25 % dels usuaris catalanoparlants del Principat recorren a la versió anglesa de l'aplicació, mentre que, en el cas dels castellanoparlants, que disposen d'Instagram en la seva llengua, el percentatge baixa al 6 %. Es constatava, per tant, que la versió de l'aplicació en la llengua oficial de l'Estat espanyol, el castellà, no satisfà les preferències d'una part important dels consumidors catalanoparlants. Pel que fa al total de la població catalana que feia servir aquesta xarxa social en el moment de l'enquesta, el 13 % la tenia configurada en anglès.

Una altra tendència que feia palesa l'enquesta de GESOP és que, en termes generals, la predisposició a configurar l'aplicació en català era més alta a mesura que augmentava l'edat dels enquestats. L'única excepció es trobava en els grups més joves: eren més partidaris de configurar Instagram en català els ciutadans d'entre 16 i 29 anys que no pas els que en tenen entre 30 i 44. Plataforma per la Llengua ja va observar aquesta correlació entre edat i tria lingüística en el cas dels sistemes operatius dels mòbils.

Per a l'organització, les dades d'aquesta enquesta evidencien la sensibilitat lingüística dels consumidors catalanoparlants i l'increment d'usuaris que suposaria per a Instagram i per a Meta la incorporació de la llengua catalana. Per això, l'entitat fa una crida a completar la traducció de Messenger al català i a oferir totes les eines de Meta en la nostra llengua.