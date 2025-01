Una prestigiosa guia desaconsella viatjar a Mallorca, «una destinació europea on els locals no et volen»

Fodor's, una de les guies de viatge més importants del món, fundada el 1936 ha publicat la 'Fodor's No List 2025' on desaconsella viatjar a diferents territoris del món, entre ells Mallorca. L'illa ja havia estat inclosa en aquesta llista el 2019.

Juntament amb Venècia, Barcelona i les Canàries, Mallorca és considerada una «destinació europea on els locals no et volen» i demana als lectors que reconsiderin seriosament els seus plans de viatjar a l'illa el 2025.

Com remarca la publicació, Mallorca és un destí de «popularitat insostenible» on els governs tendeixen a «prioritzar les experiències dels visitants per sobre del benestar dels residents locals».

A més, assenyala que «recórrer ciutats plenes de turistes és frustrant; fer turisme a pobles on els locals ressenten la teva presència és pertorbador i deambular per una naturalesa plaga d'escombraries és depriment».

Així, adverteixen que visitar aquests llocs «rarament dona com a resultat viatgers feliços» a causa de les problemàtiques relacionades amb la saturació.

«Ha estat un any rècord per als viatges internacionals a Europa. Segons la Comissió Europea de Viatges, només el primer trimestre del 2024 el nombre de visitants va ser un 7,2% més gran que abans de la pandèmia. Aquesta afluència no només obstrueix els barris amb un trànsit excessiu de vianants, sinó que està alterant el mateix teixit de la societat: augmentant el cost de la vida, tensa les infraestructures i els recursos naturals i homogeneïtza la cultura dels llocs més populars d'Europa. Davant el que ara se sent com una amenaça existencial, els locals estan dirigint la seva ira cap a les multituds de turistes», consideren els editoris de la guia.

Fodor's també fa referència a les protestes contra la massificació turística del passat estiu: «Els barcelonins varen ruixar els visitants desprevinguts amb pistoles d'aigua mentre desenes de milers es varen reunir a les platges de Mallorca i les Illes Canàries amb rètols que deien: 'El teu luxe, la nostra misèria' i 'Les Canàries tenen un límit'».