La UIB lidera un projecte que vol aprofitar el potencial dels videojocs per a l’ensenyament ètic

Un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB) lidera el projecte de recerca PlayComp, que proposa aprofitar el potencial dels videojocs per desenvolupar les competències ètiques i socioemocionals dels estudiants de secundària. El projecte, finançat per l'Agència Estatal d'Investigació, que es desenvoluparà en cinc instituts (quatre a Espanya i un a Finlàndia), vol aprofitar la llibertat creativa que ofereix l'escena independent dels videojocs per abordar temes socials i ètics, i fomentar un ensenyament inclusiu i multimodal.

Tal com ha explicat la UIB, un equip de 17 investigadors de 12 universitats europees de l’Estat espanyol, Finlàndia i Portugal se centraran a analitzar l'alfabetització videolúdica del professorat i crearan accions formatives que l'ajudin a dur els videojocs independents a l'aula. El projecte el lidera el doctor Jorge Oceja, investigador Ramón y Cajal de la UIB i membre del Grup de Tecnologia Educativa que compta, a més, amb diversos dels seus integrants en el projecte.

Tal com han explicat, els investigadors dissenyaran un recurs educatiu a partir d'una selecció de jocs independents per promoure competències clau en l'alumnat, com l'empatia, la identificació emocional i la ciutadania activa. Alhora, mesuraran com aquestes activitats n'afavoreixen el desenvolupament ètic i socioemocional.

Reconeixement

Recentment, aquest projecte ha obtingut un reconeixement internacional a la European Conference on Games Based Learning, l'esdeveniment més important centrat en les possibilitats educatives dels videojocs, que es va celebrar a la ciutat d'Aarhus (Dinamarca) els dies 3 i 4 d'octubre. Al congrés, els investigadors de la UIB Jorge Oceja i Julia Vilasis-Pamos varen compartir amb els assistents les línies mestres del nou projecte, i la seva presentació va ser reconeguda amb el premi al millor pòster.

En definitiva, el projecte PlayComp cerca no només millorar l'alfabetització en videojocs del professorat, sinó també enriquir l'experiència educativa de l'alumnat i, especialment, mesurar l'impacte del programa en el desenvolupament de les competències ètiques i socioemocionals.