WhatsApp desapareixerà d'alguns models de mòbil

A partir del primer de gener de 2025 l'aplicació de missatgeria WhatsApp deixarà de ser compatible amb alguns models d'iPhone i també de telèfons Android. La principal aplicació de missatgeria instantània en el món, propietat de Meta, ha anunciat que a partir de l'1 de gener de 2025, deixarà de rebre suport en dispositius que no puguin actualitzar el seu sistema operatiu a iOS 12 o una versió superior.

L'aplicació deixarà de funcionar en diversos telèfons mòbils a conseqüència de la necessitat d'implementar noves funcions i protocols de seguretat que requereixen un maquinari i un programari més modern. Els dispositius afectats, com l'iPhone 5 i l'iPhone 5c, llançats en 2012 i 2013 respectivament, han quedat obsolets i no poden complir amb els requisits mínims establerts per WhatsApp.

És important esmentar Els usuaris d'aquests models hauran de cercar alternatives per a mantenir-se connectats, ja que a partir de la data indicada, l'aplicació deixarà de funcionar en els seus telèfons. Es recomana realitzar una còpia de seguretat dels xats i contactes abans que això ocorri.

La mesura adoptada per WhatsApp reflecteix una tendència cada vegada més comuna en la indústria tecnològica: l'obsolescència programada. Les empreses solen deixar de donar servei a dispositius antics per a incentivar la compra de models més nous i així impulsar el creixement del mercat.

Meta ha justificat aquesta decisió argumentant que els sistemes operatius antics presenten vulnerabilitats de seguretat que posen en risc la privacitat dels usuaris. A més, la implementació de noves funcions, com la integració d'intel·ligència artificial, requereix d'un maquinari més potent i eficient.

Models d'Android que no tendran Whatsapp en el 2025:

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini.

Motorola : Moto G 1° generación, Moto E 1° generación, Droid Razr HD.

LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Models d'Apple que no tendran Whatsapp en el 2025: