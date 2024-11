[VÍDEO] Creadors de contingut valencians denuncien pressions i insults per informar sobre la DANA en català

La influenciadora valenciana Marta Molina (valenardat) ha hagut de fer un vídeo en què explica que rep una allau d'insults perquè ha fet diversos vídeos informant sobre la catàstrofe de la DANA al País Valencià en la seva llengua.

Molina denuncia les crítiques que rep per publicar els seus vídeos en català a les xarxes socials i, especialment, els que ha fet a partir de la DANA del 29 d’octubre, que ha provocat fins ara 214 morts i 32 desapareguts al País Valencià.

«Tant de bo no haver de posar-me així en una situació tan complicada com la que ens trobem, però pareix que ni en els pitjors moments la gent respecta la llengua de la resta», ha assenyalat Molina.

La influenciadora s'adreça directament als crítics: «Si no us agrada el valencià, aquest no és el vostre canal. La gent que parla castellà rebeu 50.000 vídeos de contingut en castellà, la gent que parla valencià també té dret a rebre vídeos en valencià».

Un altre cas ha estat el del llaurador valencià Nando Durà (nandodura), qui, a banda de passar els dies ajudant amb el tractor als pobles afectats per la DANA, fa vídeos explicant com està la situació i també rep pressió perquè canviï la seva llengua pel castellà: «No insistiu més, que els meus vídeos continuaran sent en valencià».

Queda clar que ni amb una catàstrofe d'aquesta magnitud els espanyolistes deixen d'atacar els catalanoparlants pel simple fet d'usar la nostra llengua en qualsevol àmbit de la nostra vida, com també ha denunciat la divulgadora feminista valenciana Belén Ivars (berlem).