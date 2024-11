Centenars de visitants acudeixen als edificis d’Open House Palma en el primer dematí de portes obertes

Centenars d’aficionats a l’arquitectura i el disseny han acudit aquest dissabte a la crida d’Open House Palma en el primer dematí de les jornades de portes obertes. Les visites guiades continuen aquest al capvespre i també al llarg de tot el dia de diumenge. Cada edifici té un horari determinat que cal consultar al web de l’organització del festival.

Alguns dels edificis que han rebut més visitants al llarg de les primeres hores de les jornades de portes obertes són un habitatge reformat, per part d’ACN Arquitectura, a la plaça de l’Olivar; el casal de Can Oleza, en procés de reforma per part GRAS Reynés Arquitectos; l’edifici d’habitatges de Can Barceló, a la plaça de Quadrado, i el refugi antiaeri del passeig de Sagrera, construït durant la guerra civil.

Alguns d’aquests immobles continuen oberts aquest dissabte horabaixa (habitatge de l’Olivar i refugi antiaeri), altres obriran diumenge. El catàleg d’edificis oberts arriba a la seixantena. Tot i que una gran part es concentren al centre històric de Palma, n’hi ha d’altres a diferents barriades. Aquest dissabte també han tengut lloc la passejada guiada pel barri de la Soledat, uns tallers d’il·lustració d’arquitectura a Can Balaguer i al Casal Solleric.