[VÍDEO] Veïns i voluntaris de Paiporta escridassen els reis espanyols: «fora, fora!», «assassins!»

Amb els ànims encesos per haver vist com les decisions polítiques han agreujat els efectes catastròfics de la Dana, els veïns de Paiporta (Horta Sud) i voluntaris han hagut de veure com els reis espanyols anaven a «fer-se la foto» a costa seva.

Els reis espanyols, acompanyats de diverses autoritats valencianes i espanyoles, han estat escridassats. Ha hagut d'escoltar crits de «fora, fora!», «assassins»... «fills de puta!»

També hi ha hagut crits contra el president valencià, Carlos Mazón i contra el president espanyol, Pedro Sánchez, a qui han llançat una barra de fusta.

Policies espanyols i militars s’han mobilitzat ràpidament, amb la policia muntada inclosa, enmig de molta tensió per protegir els monarques d’una situació a la qual no s’havien enfrontat mai abans.

La reina espanyola Letizia Ortiz, ha fugit totd'una i s'ha refugiat a un cotxe. El president espanyol també ha desaparegut ràpidament.

El rei Borbó ha intentat maquillar la situació triant alguns dels ciutadans per fer veure que dialogava amb ells, però tanmateix, els crits i el llançament de fang no han aturat durant tot el seu recorregut i han decidit fugir i suspendre les visites previstes a les altres poblacions. La comitiva ha abandonat Paiporta amb alguns dels seus cotxes amb els vidres romputs i gent perseguint-los.