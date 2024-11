Quatre dies després de la tragèdia les xifres encara són provisionals: 202 morts i 1.900 desapareguts

La xifra provisional de víctimes s'eleva a 202 persones mortes a causa del Dana al País Valencià, segons les darreres dades difoses pel Centre de Coordinació Operatiu Integrat (CECOPI), només a Paiporta són 70 les víctimes mortals.

La gestió de la tragèdia per part dels governs valencià i espanyol són exhasperantment lentes. I un i l'altre han descartat els oferiments d'ajuda internacionals.

No s'ha donat cap xifra oficial de persones desaparegudes. El president Mazón diu que «encara no es pot donar una xifra definitiva» ja que s'han de comprovar un per un, a mesura que es va restablint el servei de telefonia, moltes persones es van localitzant.

Tot i amb això, l'acta de l'última reunió del CECOPI aquest divendres recull que hi ha uns 1.900 desapareguts.

Altres dades

Aquestes són altres dades quatre dies després de la tragèdia.

Més 80 quilòmetres de carretera afectats

Entre 3.000 i 5.000 vehicles amuntegats als carrers per retirar.