Manifestació per exigir la dimissió de Mazón

Ja són més de vint entitats les que s'han sumat a la convocatòria d'una manifestació per a protestar contra la gestió que el Consell ha fet de la gota freda que ha tingut unes conseqüències dramàtiques.

La manifestació es farà el dissabte, 9 de novembre, a les 18.00 hores a la plaça de l'Ajuntament de València.

El lema de la marxa, que transcorrerà entre la plaça de l’Ajuntament i el Palau de la Generalitat, és 'Mazón dimissió' i l'objectiu és exigir la depuració de responsabilitats per una gestió que consideren deficient de la gota freda.

Les organitzacions i entitats convocants han expressat el condol i la solidaritat amb les famílies i amistats de les víctimes mortals i posen els seus recursos a disposició de la societat.

«El govern valencià, amb el president Mazón al davant i com a màxim responsable, ha demostrat una greu manca de capacitat i eficiència per a gestionar qualsevol mena de crisi», diuen, i recorden que l’alerta va arribar amb més de dotze hores de retard. També denuncien la responsabilitat del conseller d’Educació, que va mantenir els centres escolars oberts en les àrees afectades quan en alguns llocs ja no hi havia llum. «Va posar en perill la integritat dels infants i dels docents. La seua inoperància continua, ja que avui, 31 d’octubre, han suspès les classes de zones inundades de la demarcació de Castelló després d’haver començat l’horari lectiu.»

Les entitats també critiquen algunes empreses que varen exigir als treballadors de continuar amb l’activitat laboral malgrat el risc evident que hi havia. A més, critiquen el fet que el Consell no va admetre mai el col·lapse del telèfon 112 per a recollir les emergències i del telèfon d’ajuda a les famílies dels desapareguts.

Les organitzacions i entitats convocants són: Acció Cultural del País Valencià, Amical de Mauthausen, Arran-SEPC-COS-Endavant, Arrels del Canvi, Assemblea de Barri de Montolivet, BEA, Benicalap Viu, Ca Bassot, Ca Revolta, CNT València, Comissió Ciutat-Port, Coordinadora Associacions Memòria Democràtica País Valencià, Decidim, Plataforma pel dret a decidir del País Valencià, Entrebarris, Escola Valenciana, FAMPA València, Intersindical Valenciana, Joves d’ACPV, JovesxRussafa, LAMBDA, Plataforma 14 d’abril per la República, Societat Coral el Micalet, Teixint Patraix i Associació Cultural És País Valencià.