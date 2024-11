[VÍDEO] El meteoròleg Francesc Mauri desmunta l'actuació de Mazón i els governants valencians

El meteoròleg Francesc Mauri ha desmuntat les decisions del president de la Generalitat valenciana i dels governants valencians. Ho ha fet en una explicació didàctica a TV3. Mauri diu que «hi ha un fet que no té explicació», i ajudant-se d’un gràfic i aporta les dades de pujada d’aigua a l’esmentada Rambla del Poio, que a les 17:10 del dimarts acumulava 100 metres cúbics per segon, a les 17:30 un centenar metres cúbics per segon i una hora més tard, a les 18:30, 2.000 metres cúbics per segon, segons dades de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

El meteoròleg ha recordat que l’Ebre porta al dia entre 300 i 400 metres cúbics per segon. «Quan a les 18:30, en una sala d’emergències, tu tens les monitoritzacions en temps real d’una rambla i bota a 2.000 metres cúbics per segon, això és un tsunami que baixa de l’interior del País Valencià, on hi ha una experiència de dècades i segles que aquesta és la manera d’inundar-se tota l’àrea de l’Horta, la Ribera, etc».