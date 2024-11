[VÍDEO] Les emocionants imatges de la mobilització popular solidària al País Valencià, mentre Mazón rebutja ajudes

Milers de ciutadans s'han llançat als carrers de València aquest divendres per a ajudar en la mesura del possible. Fer nets els carrers, cercar entre enderrocs i repartir aigua i aliments. Mentrestant, des de diversos punts del país i de l'Estat es denuncia que han oferit la seva ajuda i que la Generalitat valenciana l'ha rebutjat.

Les xarxes socials han mostrat nombrosos vídeos d'una marea humana que, armada amb pales, botes, aigua i menjar, ha recorregut quilòmetres a peu per arribar a les localitats afectades per la Dana i posar-se mana a l'obra.

Milers de persones es desplacen a peu, atenent així l'anomenada a no usar els cotxes per a no interrompre els serveis d'emergència, des del centre de València fins a les localitats més afectades per les inundacions: van carregades d'aliments, poals, pals de fregar, pales i carros carregats fins als topalls; aprofiten el dia festiu per arribar fins els municipis més afectats per la catàstrofe: Sedaví, Alfafar, Picanya, Albal, Catarroja o Paiporta.

De moment, la ciutadania ha demostrar més capacitat de reacció i autoorganització que els polítics que dirigeixen les institucions.

📹 La solidaritat dels ciutadans amb els afectats per la gota freda al País Valencià. pic.twitter.com/Ykea14N15c — Sergi Maraña (@SergiMaranya) November 1, 2024