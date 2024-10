La Junta de Personal Docent no Universitari mostra la seva solidaritat davant «la tragèdia humana i natural a causa de la gota freda»

La Junta de Personal Docent No Universitari de Mallorca s'ha «solidaritzat amb el País Valencià, Castella La Manxa i Andalusia» davant «la tragèdia humana i natural que està patint a causa de la gota freda que ha arrasat molta part del seu territori».

Des de la Junta de Personal Docent No Universitari de Mallorca, que ha fet un minut de silenci abans de reunir-se, han indicat que «ja hi ha molts de morts i situacions humanes crítiques en risc imminent per a la seva vida. Donam el condol més sentit a les famílies afectades i desitjam que es puguin rescatar amb vida a les persones desaparegudes o incomunicades».

També afirmen que «Ara el que pertoca és salvar vides, però és evident que no podem obviar que el canvi climàtic és una realitat que causa aquests efectes devastadors i que és urgent prendre’n consciència i actuar de manera responsable i col·lectiva».