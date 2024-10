Més de 400 persones celebren la Nit de les Ànimes al Molinar

La Nit de les Ànimes s'ha celebrat aquest divendres per quarta edició consecutiva amb gran èxit en el parc de Son Parera al barri del Molinar, congregant més de 400 persones en una vetllada carregada d'activitats i tradicions populars.



L'acte, organitzat pel Projecte d'Intervenció Comunitària de l'Ajuntament de Palma en col·laboració amb Espiral i altres entitats del barri, ha tingut lloc al parc de Son Parera, convertint-se en una celebració familiar i comunitària amb una gran varietat d'activitats per a totes les edats.



La festa ha comptat amb la implicació de nombroses associacions locals, incloent-hi l'AFA del CEIP Es Molinar, l'Associació de Veïnats del Coll d'en Rabassa, els dimonis de Kinfumfà i Víctor Uwagba, entre altres, que han col·laborat per oferir una experiència única.



Els més petits han gaudit d'un contacontes a càrrec de Víctor Uwagba, així com del popular túnel del terror i una teranyina gegant, organitzats per l'AFA del CEIP Es Molinar. Espiral ha estat al capdavant del taller de pintacares, mentre que el Centre de Salut del Coll d'en Rabassa ha dut a terme proves de salut per conscienciar sobre hàbits saludables.



La jornada també ha inclòs jocs tradicionals, com el tres en ratlla de la mà dels dimonis de Kinfumfà, així com un taller de fanalets organitzat per Vogar i Ciar i Associació Veïnal Coll d'en Rabassa.



Els fons recaptats durant l'acte es destinaran al viatge d'estudis dels alumnes de 6è de Primària del CEIP Es Molinar, un objectiu que ha mobilitzat la comunitat i ha sumat un valor solidari a la festa.



Festa comunitària



Aquesta festa forma part de les iniciatives del Projecte d'Intervenció Comunitària de l'Ajuntament de Palma, que promou la cohesió i el desenvolupament social a través d'activitats que enforteixen el teixit comunitari. La Nit de les Ànimes del Molinar, en aquest sentit, ha estat una ocasió «per a fer valdre la col·laboració i l'esforç de les diferents associacions i entitats locals, que han treballat conjuntament per oferir una experiència enriquidora i propera».