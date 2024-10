Conferències, presentacions de llibres i rutes divulgatives per a celebrar el Dia Mundial de l'Arquitectura a les Balears

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears (Coaib) ha preparat una sèrie d'actes durant tot el mes d'octubre, com a conferències, presentacions de llibres o rutes divulgatives; amb motiu del Dia Mundial de l'Arquitectura que se celebra aquest 7 d'octubre.

La commemoració d'enguany es fa sota el lema 'Projectem el futur ara', amb el qual es pretén posar de manifest el paper determinant de l'arquitectura i el compromís dels seus professionals per a «projectar, des del present en el qual vivim, un futur digne per a tota la població», segons han indicat en un comunicat des del Coaib.

La jornada convida a reflexionar sobre la necessitat d'una «acció conjunta i polítiques exemplaritzants» que garanteixin que gaudir d'un entorn construït amb alta qualitat arquitectònica sigui un dret «real» i «efectiu», independentment del lloc d'origen.

En aquest context, el Coaib ha organitzat aquesta sèrie d'activitats obertes al públic, que tenen com a objectiu acostar l'arquitectura a la societat i reconèixer el valor del patrimoni arquitectònic de les Balears.

Les jornades destaquen la importància de l'arquitectura en la construcció d'entorns urbans sostenibles i humans, així com el seu paper en la «millora de la qualitat de vida i la preservació del medi ambient».

Les jornades es varen iniciar el passat 2 d'octubre amb un viatge a França i Suïssa per a visitar les obres mestres de Le Corbusier. Per a aquesta setmana, el dimecres, a les 17.00 hores, s'ha preparat una ruta per Maó dins del 'Any Femenías' que serà oberta al públic en general.

El dijous, a les 19.00 hores, Josep Llinàs oferirà una conferència i s'inaugurarà l'exposició 'Arquitectura i diumenge', en la sala d'actes i exposicions de la demarcació de Mallorca del Coaib.

Aquest mateix dia, però a les 19.30 hores, serà la conferència de Guillermo Vázquez, en la seu de la demarcació d'Eivissa i Formentera del Coaib.

El divendres, a les 17.00 hores, es col·locarà la primera placa Docomomo a Eivissa en la Capella de l'Asunció de Santa Eulària del Riu, obra dels arquitectes Elías Torres i Jose A. Martínez.

També el divendres però a les 19.00 hores serà la presentació de la publicació 'Esglésies d'Eivissa i Formentera', obra dels arquitectes Elías Torres i el fotògraf Michael Moran, a l'església de Puig de Missa de Santa Eulària.

A Menorca, el divendres a les 19.30 hores es durà a terme la conferència de Pablo Millán 'Buscant l'espai entre les ruïnes', a la sala de conferències i exposicions de la demarcació de Menorca del Coaib.

El 15 d'octubre a les 19.00 hores es presentarà el llibre 'City Science: Performance Follows Form', en la sala d'actes de la demarcació de Mallorca del Coaib, que farà Ramon Gras.

El 18 d'octubre a les 19.00 hores s'inaugurarà l'exposició 'Any Femenías' a l'Ajuntament de Maó i el 19 i 20 d'octubre, de 09.00 a 10.00 hores, es faran dues rutes per Maó i voltants, en el marc del 'Any Femenías', restringides als col·legiats COAIB.

Aquestes activitats pretendre oferir una visió integral del panorama arquitectònic contemporani i històric, amb especial reconeixement a figures rellevants de l'arquitectura com Emili Donato, Josep Llinàs o Guillermo Vázquez i l'homenatge a Francesc Femenías.