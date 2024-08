Les altes temperatures i la sobrepesca afavoreixen l'increment de meduses a la Mediterrània

Les altes temperatures que s'estan registrant aquest estiu a la Mediterrània han afavorit l'augment de meduses, sense oblidar altres factors com la sobrepesca, com han explicat diversos experts del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).

«La seva estacionalitat estava més marcada, eren visibles al juliol i agost especialment, i ara les estem veient des d'abril o fins i tot abans, i arriben fins al novembre, en l'aigua», ha detallat la investigadora de l'Institut de Ciències de la Mar del CSIC, Macarena Marambio.

No obstant això, ha destacat que les temperatures «es combinen amb altres factors». Entre altres, ha apuntat, a la sobrepesca, ja que els humans estan «eliminant els 'estocs' de peixos» que mengen plàncton (el mateix aliment que les meduses) i estan tenint «un impacte» sobre els grans depredadors, molts dels quals s'alimenten de meduses.

En línies generals, la científica ha recordat que «les meduses no venen cap a nosaltres, amb la qual cosa no ens ataquen» i que no hi ha cap espècie de medusa que recali a l'Estat espanyol amb una picada «perillosa», perquè no generen efectes sistèmics pels quals la gent hagi de ser hospitalitzada o ingressada.

Les més comunes a les platges mediterrànies són la 'Pelagia noctiluca' o 'medusa clavell', «la primera i més important per la seva abundància i per la seva capacitat urticant»; la 'Rhizostoma pulmo', la que genera el major nombre d'atencions després de 'Pelagia', tot i que la seva picada és més lleu; i la 'Cotylorhiza tuberculata', la medusa 'ou ferrat', amb poca capacitat urticant.

En el cas de sofrir una picada, Marambio aconsella retirar les restes que hagin pogut quedar sobre la zona de cotacte amb unes pinces, un guant o una targeta. Després, rentar la superfície cutània amb aigua de mar per a evitar que les cèl·lules urticants que no s'hagin disparat ho facin i, finalment, aplicar fred.

Per part seva, el professor de recerca del CSIC i membre de l'Institut de Ciències de la Mar de Barcelona, Josep Maria Gili, ha indicat que la presència de meduses en una determinada platja i no en una altra és «molt aleatori». No obstant això, ha fet al·lusió al cas particular de Cadis, ja que durant el mes d'agost s'han registrat centenars de picades, i ha suggerit que en aquestes aigües s'ajunten les meduses pròpies de la Mediterrània amb les que arriben de l'Atlàntic.

«El fet que hi ha una temperatura més alta durant més temps fa que (les meduses) tinguin com a mínim dos cicles de vida, amb la qual cosa tenim més meduses, i això és degut al canvi climàtic», ha indicat el professor. A més, ha argumentat que el canvi climàtic també ha provocat que arribin a les costes més meduses oceàniques, ja que les aigües costaneres s'escalfen abans i ho fan més.

Precisament, segons ha donat a conèixer el Servei Marítim de Copernicus a través de la xarxa social X, la temperatura de la superfície de la Mediterrània ha estat superior als 28 °C des del 6 d'agost, la qual cosa suposa el període més prolongat per sobre d'aquest llindar. A més, segons aquestes dades, la temperatura mitjana de la superfície de la mar va aconseguir els 28,47 °C el 15 d'agost. En el cas de les Balears la temperatura de l'aigua de la mar de Sa Dragonera va batre rècord amb 31,87 °C el passat 12 d'agost, segons dades recollides per la boia de Ports de l'Estat.

Picada de medusa

D'altra banda, l'expert ha incidit en la necessitat d'evitar utilitzar l'aigua dolça, el vinagre, l'amoníac i l'alcohol en cas de rebre una picada. A més, ha afegit a les recomanacions de Marambio el fet d'aplicar un «xoc de fred» durant «cinc o deu minuts» en la zona de la picada amb una bossa de plàstic plena de glaçons. «El que fa és desnaturalitzar el verí, amb la qual cosa l'efecte és molt menor», ha explicat.

Així, ha recordat que la picada és «una ferida oberta», per la qual cosa cal cuidar-la durant uns dies perquè cicatritzi i ha aconsellat utilitzar una pomada que tingui cortisona i antisèptics després del gel. Al seu torn, ha insistit que, si un rep la picada d'una medusa, ha d'extremar la precaució perquè no es torni a repetir durant aquest estiu: s'ha generat una memòria en el sistema immunitari i la resposta pot ser molt major, «que és quan requerirà hospitalització».

En línies generals, ha considerat que per a protegir-se de les meduses «el millor és abusar, amb lletres majúscules, de les cremes solars». «És una barrera natural fantàstica», ha insistit.