Partit Espanya-Alemanya de l'Eurocopa: «El guanyador es queda amb Mallorca»

Aquest divendres, 5 de juliol, a les 18 hores, es disputarà el partit de l'Eurocopa de futbol Espanya-Alemanya. Una jornada que causarà aldarulls a les zones més turístiques de Mallorca on hi predominen els ciutadans alemanys. Segons ha explicat la Policia, hi ha preparat un dispositiu especial a Platja de Palma per a poder garantir la seguretat ciutadana.

Buenos dias. Hoy es el dia. España-Alemania. En Mallorca la gente esta preparada para lo que pueda ocurrir. — JonPerotti (@JonPerotti) July 5, 2024

A les xarxes socials, la disputa ha començat dies abans amb missatges i mems que fan referència a Mallorca en els quals es pot llegir que el guanyador es queda amb l'illa i que Mallorca és més alemanya que espanyola.

