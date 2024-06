Obertes les inscripcions de la 3a edició dels Premis SAGA als millors videojocs en català

Aquest divendres s'han obert les inscripcions de la 3a edició dels Premis SAGA als millors videojocs en català. Els guardons, organitzats per la Plataforma per la Llengua, l'associació Gaming.cat i la revista Lúdica, premien els millors videojocs comercials amb versió en català en diferents categories i es lliuren en el marc del SAGA, saló del gaming. En l'edició d'enguany, es poden presentar videojocs publicats (si més no, la versió en català) entre el primer de novembre del 2023 i el 31 d'octubre del 2024, i ho poden fer a través del web www.saga.cat/premis. El termini per a presentar candidatures acaba el mateix 31 d'octubre a la nit.

Tots els videojocs que s'hi presentin podran optar a les sis categories atorgades pel jurat i a la categoria del premi del públic. Les sis categories que decideix el jurat són les següents: premi al videojoc en català de millor narrativa, premi al videojoc en català de millor art visual, premi al videojoc en català de millor disseny de so, premi al videojoc en català de millor jugabilitat, premi al videojoc en català amb més impacte social i premi al videojoc en català de l'any. A més, els dies previs a la celebració de SAGA, saló del gaming (que se celebrarà entre el 29 de novembre i l'1 de desembre a la Farga de l'Hospitalet), els usuaris podran votar a través d'Internet el premi del públic al videojoc en català.

Enguany, el jurat encarregat de triar els guanyadors està integrat per Eulàlia Febrer (professora de disseny de so al CITM i subdirectora de l'àrea de Música d'UNIR), Gabriel Vich (artista 2D i 3D, animador i professor a EDIB), Laura González (directora de PowerUp+ i coordinadora de l'IndieDevDay), Patrick Urbano (director i guionista de televisió, i presentador del programa Tres Vides de 3Cat), i representants de les tres entitats impulsores: Gaming.cat, Lúdica i Plataforma per la Llengua.

Els Premis SAGA guanyen protagonisme en la tercera edició de SAGA, saló del gaming

SAGA, saló del gaming, vol donar més protagonisme en aquesta tercera edició als Premis SAGA, amb la voluntat de donar més visibilitat a les empreses desenvolupadores i incentivar la producció de videojocs en català. Amb aquest objectiu, el lliurament dels premis passarà de divendres a dissabte a la tarda, i serà l'acte central del dia de màxima afluència al saló. Els finalistes de cada categoria s'anunciaran dies abans, però els guanyadors no es coneixeran, per tant, fins al dissabte 30 de novembre.

En aquestes dues primeres edicions de SAGA, saló del gaming, els grans guanyadors dels premis han estat Endling - Extinction is Forever, de l'empresa barcelonina Herobeat Studios, que també va guanyar un premi BAFTA (la British Academy of Film and Television Arts), i Ugly, de l'estudi Team Ugly, també de Barcelona. En el cas d'Endling - Extinction is Forever, es va endur el Premi del videojoc en català de l'any i els premis a la millor banda sonora i al millor art visual. En aquella primera edició dels Premis SAGA, el Premi a la millor narrativa va ser per a Ikai, de l'empresa desenvolupadora Endflame, i el Premi a la millor jugabilitat per a Blind Fate: Edo No Yami, desenvolupat per l'empresa Troglobytes Games. Pel que fa al Premi per votació popular, va ser atorgat a Those Who Came: Healing Solarus, de l'empresa RolldBox Games.

En la segona edició dels guardons, l'any passat, en què es van duplicar els videojocs presentats (van ser-ne 23), Ugly es va endur el Premi del videojoc en català de l'any, el Premi a la millor jugabilitat i el del videojoc en català de millor art visual. El Premi a la millor narrativa d'un videojoc en català va ser per a De-Exit: Eternal Matters, de l'empresa Sandbloom Studio, que també es va endur el guardó del millor disseny de so. Pel que fa al Premi del públic, el guanyador va ser Waterfall Prisoner, d'APA Estudi, i Minabo, de DevilishGames, va rebre el Premi al videojoc en català amb més impacte social.