La UE investiga un component del Nolotil per possible risc d'infeccions greus

L'Agència Europea de Medicaments (EMA) ha obert una investigació dels medicaments que contenen metamizol --el principi actiu de fàrmacs tan populars com el Nolotil-- per la seva possible relació amb casos d'agranulocitosi, una malaltia de la sang que provoca una caiguda brusca dels glòbuls blancs.

L'estudi de l'EMA arriba dos mesos després que la Fiscalia de l'Audiència Nacional ja iniciés una investigació pels possibles efectes adversos del Nolotil, que està prohibit en països com el Regne Unit, els Estats Units o Irlanda. A Finlàndia, el país que ha demanat aquesta revisió, s'ha retirat l'únic fàrmac que contenia metamizol.

Ara, a l'agència europea la preocupa que les mesures adoptades per minimitzar el risc d'agranulocitosis no siguin "prou eficaces", segons ha explicat en un comunicat.

La malaltia causa un descens sobtat dels neutròfils, un tipus de glòbuls blancs, que pot predisposar a l'aparició d'infeccions greus. Encara que la seva freqüència és molt baixa, és una reacció adversa que, en els pitjors casos, pot arribar a causar la mort del pacient.

Un dels fàrmacs més venuts a l'Estat espanyol

El Nolotil, que requereix prescripció mèdica i està indicat per calmar el dolor i abaixar la febre, va ser el fàrmac més venut a l'Estat el 2022, amb 27,8 milions d'unitats, molt per sobre del paracetamol, que va ser el següent, amb 19,4 milions.

Per la seva banda, el metamizol és un principi actiu analgèsic i antipirètic comercialitzat a Europa des del 1922, i actualment està disponible a 19 estats membres amb un ús variable entre els països.

Els usos autoritzats de l'analgèsic varien d'un país a un altre i van des del tractament del dolor després d'una cirurgia o una lesió, fins a la reducció de la febre relacionada amb el càncer.

La Comissió Europea tendrà la darrera paraula

Un cop iniciada la investigació a l'EMA, el seu Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància avaluarà l'evidència disponible en relació amb el risc de tots els medicaments que contenen metamizol --o en combinació amb altres principis actius-- autoritzats a la Unió Europea, així com les indicacions d'ús i les mesures de minimització de riscos.

Llavors emetrà les recomanacions oportunes, que hauran de ser ratificades pel Grup Europeu de Coordinació, del qual formen part totes les agències de medicaments europees, també l'espanyola. I, en última instància, la Comissió Europea haurà de prendre una decisió final i vinculant per a tota la Unió.