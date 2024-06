Parlem, l'operadora més ben valorada de l'Estat segons l'OCU

Parlem Telecom és, per segon any consecutiu, l’operadora de comunicacions més ben valorada de l’Estat, segons l’enquesta de satisfacció que l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha realitzat entre més de 14.000 dels seus socis. La telco catalana encapçala el rànquing de satisfacció general dels clients, amb 86 sobre 100 punts, tenint en compte els serveis de veu i de dades.

L’enquesta de l’OCU, que és neutral i aliena als operadors, destaca també el lideratge de Parlem en atenció als clients de telefonia mòbil i d'Internet a casa (fibra òptica). El valor de marca de la companyia catalana, que aposta per una atenció al client personalitzada amb serveis de qualitat i amb identitat distintiva, també assoleix el lideratge en la qualitat de connexió d’internet de casa i el màxim reconeixement dels usuaris quan a l’atenció al client i la gestió i presentació de les factures, superant les teleoperadores més petites i deixant a molta distància els grans grups, que se situen als últims llocs. En aquests dos aspectes, les diferències entre operadors són molt àmplies i Parlem torna a encapçalar el podi amb 93 i 94 punts, respectivament.

Segons l’OCU, els clients premien amb la seva fidelitat que faci bandera de «l’atenció propera, personalitzada, amb serveis de qualitat i en català» i a més valoren, «la vinculació de l’operadora amb el territori». L’enquesta de l’OCU va consultar sobre serveis de telefonia fixa i mòbil, internet i televisió. De les respostes obtingudes, també es desprèn que la majoria dels clients opta per contractar paquets complets amb solucions de telefonia mòbil i fixa, internet a casa i televisió de pagament i que tot i que la telefonia fixa s’ha reduït considerablement (només el 19% dels usuaris la utilitza regularment) aquests paquets combinats continuen sent atractius perquè inclouen l’accés a continguts exclusius i a serveis d’alta velocitat.

Sobre el Grup Parlem

L’origen del Grup Parlem es remunta al 2014, any en el qual es va fundar l’operadora de telecomunicacions Parlem Telecom, que actualment ofereix serveis integrals de telecomunicacions, tant per a particulars com per a empreses (Parlem Negocis), des de Catalunya i en català, amb un tracte de proximitat al client. El Grup, que està presidit per Ernest Pérez-Mas i dirigit per Xavier Capellades, cotitza a la borsa al mercat BME Growth. El 2021 va llançar Aproop Telecom per oferir serveis de mòbil, internet i telefonia fixa de proximitat al País Valencià.

Parlem és un Grup que desenvolupa projectes d'avantguarda vinculats a camps com el 5G o la intel·ligència artificial. A més, ofereix múltiples solucions tecnològiques innovadores a mida de les necessitats de cada empresa mitjançant la línia de negoci Parlem Tech. L’objectiu a llarg termini del Grup Parlem és fomentar la implantació d'operadors regionals de proximitat a altres territoris d’Europa i de la resta de l’Estat que s'adaptin a la identitat social i cultural de cada zona