Cada mes es consumeixen més de 3,5 milions d’hores en català a la plataforma 3Cat

3Cat celebra aquesta diada de Sant Jordi amb unes xifres rècord de consum de continguts en català a la plataforma digital: més de 3,5 milions d’hores mensuals i més de 100.000 hores diàries. Unes dades que situen la plataforma 3Cat com un dels principals referents de continguts audiovisuals en català.

La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha destacat «el paper de la plataforma 3Cat per normalitzar i fer competitiu el consum de continguts en català a l’entorn digital». Romà ha posat en valor que aquestes dades de consum en català de la plataforma «evidencien que hi ha una demanda creixent que reclama productes audiovisuals de qualitat i en català que s’adaptin als nous hàbits de consum de la ciutadania» i ha mostrat la seva satisfacció per unes xifres rècord que «reforcen el compromís dels mitjans públics en la promoció i defensa de la llengua catalana».

En aquest dia de Sant Jordi, 3Cat ha fet un desplegament sense precedents amb accions molt originals, com la de l’artista TVBoy que ha fet un mural en directe amb la seva visió de Sant Jordi. El set de 3Cat, situat a la plaça Catalunya, i l’estudi mòbil de Catalunya Ràdio, al passeig de Gràcia, acolliran durant tot el dia una programació especial adreçant tots els continguts a la cultura i a la llengua catalana. Coincidint amb Sant Jordi, 3Cat posa punt final a la setmana de la Llengua. Una iniciativa amb més de 50 accions dedicades a la llengua catalana que ha tingut l’objectiu d’impulsar el català a totes les finestres d’emissió i fomentar-ne l’ús social, sobretot entre el públic més jove.

TVBoy per 3Cat

L’artista italià establert a Barcelona TVBoy ha fet una de les seves grans obres per 3Cat el dia de Sant Jordi. TVBoy ha reinterpretat el concepte de Sant Jordi en una acció molt original que s’ha pogut veure en directe a la plaça Catalunya de Barcelona, al costat del plató de 3Cat.

La rèplica del mural de TVBoy es sortejarà entre totes aquelles persones que del dia 18 d’abril, a les 10.00, i fins avui, a les 23.00, hagin entrat a l’aplicació de 3Cat i s’hagin registrat. El sorteig de 3Cat, a més de la rèplica del mural, també tindrà dues entrades per a la final d’Eufòria del 31 de maig.

TVBoy és un artista urbà conegut per les seves obres de gran format. Amb aquestes obres ha aconseguit connectar amb Catalunya i en especial amb Barcelona on més obres ha realitzat i que l’ha catapultat a la fama internacional. Totes les seves obres tracten temes actuals fent servir personatges mundialment coneguts. TVBoy parla dels grans temes que ens interpel·len com a societat, des del racisme, els drets humans, passant pels grans herois del nostre temps fins a la seva visió sobre l’amor i la mort.