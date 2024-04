[VÍDEO] La UIB participa en la detecció de la fusió entre un estel de neutrons i un objecte compacte desconegut

Un equip d'investigadors del grup GRAVITY de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha participat en la detecció del senyal d'ones gravitacionals GW230529, realitzada pels detectors de la col·laboració LIGO-Virgo-KAGRA el 29 de maig de 2023. La detecció es va produir durant la primera part del quart període d'observació (04a) dels detectors, del 24 de maig de 2023 al 16 de gener de 2024.



Segons ha explicat la UIB, «aquesta ona gravitacional hauria estat causada per la fusió d'un estel de neutrons d'entre 1,2 i 2 masses solars i un objecte compacte desconegut d'entre 2,5 i 4,5 masses solars, més gran que l'esperada per ser una estrella de neutrons i més petita que un forat negre».



Segons han advertit, «la massa d'aquest objecte desconegut desafia els models actuals de poblacions de forats negres i estels de neutrons, que proposaven l'existència d'una bretxa en la distribució d'objectes compactes, segons la qual no podrien existir objectes en l'interval entre 3 i 5 masses solars». Fins ara, els estels de neutrons detectats tenen menys de 3 masses solars, mentre que els forats negres en tindrien més de 5.



Segons han destacat els investigadors, «observacions recents d'ones gravitacionals haurien proposat l'existència d'objectes situats en aquesta bretxa de masses». Per a una detecció anterior, GW190814, es va estimar que un dels objectes causants se situaria entre 2,5 i 2,7 masses solars, més elevada que l'estel de neutrons més pesat observat fins ara, però molt menor que les masses de forats negres. Tot i així, aquest esdeveniment «no es trobava amb certesa en la bretxa de masses».



Les fusions d'estels de neutrons i forats negres són esdeveniments poc freqüents. Per això, cada nova detecció «és extremadament valuosa per a l'estudi dels índexs de fusió, i per a la caracterització de les poblacions de forats negres i estels de neutrons, que és un dels objectius de l'astronomia de les ones gravitacionals».



Els investigadors de la col·laboració LIGO-Virgo-KAGRA assenyalen que la naturalesa de l'objecte desconegut fa de GW230529 un «candidat ferm» per redefinir els models de poblacions de forats negres i estrelles de neutrons.