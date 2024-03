[VÍDEO] Detecten un possible míssil balístic sobrevolant els Països Catalans

La Xarxa de Recerca de Bòlids i Meteorits (SPMN) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha detectat un «bòlid artificial» sobrevolant Catalunya, la mar de les Balears i el País Valencià des de França al voltant de les 22.59 hores del divendres que va caure a la mar, i s'estudia si va ser un míssil balístic o una reentrada a l'atmosfera.



«Actualment, hi ha dues hipòtesis: un míssil balístic o una reentrada a l'atmosfera», ha indicat el compte d'investigadors en la xarxa social X en un missatge, en el qual han assenyalat que informaran d'informacions addicionals pel mateix canal. «Tan aviat completem estudi i obtinguem confirmació addicional ho inclourem en el fil».



El matí d'aquest dissabte col·laboradors de la xarxa han compartit vídeos en què s'observa una objecte, que, després de partir de França, «va sobrevolar Girona i Barcelona per a endinsar-se en la mar de les Balears i acabar el seu recorregut al sud del País Valencià». «Estudiant-la des de l'Institute of Space Sciences (ICE-CSIC) per a conèixer l'origen, ens decantem per un míssil balístic», afegeix el missatge.



Segons indica el CSIC en la seva pàgina web, aquest bòlid artificial s'ha registrat en les estacions de vídeo detecció del Pico Bartolo i Benicàssim (Vicent Ibàñez), Blesa-Teruel (Miguel Aznar), Breda (David Molner), Corbera de Llobregat (Carlos Alcaraz), Esparreguera (Jordi Gil), Folgueroles (Pep Pujols/AAO i Josep M. Blat/CSIC-IEEC), Sant Celoni (David Molner), Sant Fost de Campsentelles (Lina Aguasca) i Sant Mateu (Cèsar Guasch). Pel que fa al rang d'observació ha estat Aragó, Catalunya, Comunitat de Madrid, País Valencià, Euskal Herria i La Rioja.



En paral·lel, un dels investigadors de la xarxa i professor de l'Institute of Space Sciences del CSIC, Josep Maria Trigo, ha publicat un missatge en el qual es pregunta si hi haurà explicacions sobre aquest fet i si no s'haurien d'anunciar aquestes proves.



«Sincerament, em pregunto si algun responsable donarà explicacions sobre aquesta prova que han fet avui sobre els nostres caps. No s'haurien d'anunciar?», ha escrit Trigo.

