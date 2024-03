Llorenç Galmés munta un 'betlem' davant el Papa de Roma

Després de passar un dies a la neu, el següent desplaçament del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha estat a Roma i El Vaticà.

El pretext aquesta vegada ha estat organitzar una «conferència sobre el mite tomasià», que ha de servir per donar el sus a l’any santa Catalina Tomàs, amb tot un seguit d’actes davant la Santa Seu, per commemorar els 450 anys de la mort de l’única santa

El president del Consell de Mallorca ha viatjat acompanyat d'una extensa comitiva formada per la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, el conseller de Presidència, Antoni Fuster, i el director insular de Cultura, Guillem Ginard. A més dels representants del Consell de Mallorca, la comitiva també ha estat integrada pel batle de Palma, Jaime Martínez; el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull; el batle de Santa Margalida, Joan Monjo, i el batle de Valldemossa, Nadal Torres.

Visita al Papa

El grup de mallorquins han visitat el Papa Francesc a qui li han lliurat «un conjunt de llibres que reflexionen sobre l’assumpte: Evolució constructiva de la Catedral de Mallorca; Vida abreviada de Santa Catalina Tomassa (Ciutat de Mallorca – 1950); L’ull Viu. Tres Fotògrafs miren Barceló a la Catedral de Mallorca i La farmàcia monàstica de la Reial Cartoixa de Valldemossa».

Els actes continuen aquest dijous

Els actes que donen el sus a l’any santa Catalina Tomàs continuen aquest dijous amb la visita oficial a la Basílica de San Prieto in Vincoli de la mà de l’abat general dels canonges regulars lateraneses, Franco Bergamin, i del vicari general, Edward González. Les autoritats mallorquines podran conèixer la capella del Moisès de Miquel Àngel i la cripta, on es poden veure les cadenes de Sant Pere. A més, també podran gaudir d’una visita especial no oberta al públic, com és al sepulcre dels Macabeus.

El Consell de Mallorca ha preparat una mostra mallorquina de ball de bot amb dues parelles d’Aires d’Andratx i la interpretació de peces tomasianes a càrrec d’un baríton.