Borbons contra Borbons... cap a l'autodestrucció final de la família reial espanyola

Els borbons són una nissaga de supervivents fraticides. Fa un temps que ha esclatat una guerra entre diferents faccions de la família que simbolitza la unitat del Regne d'Espanya que, de moment, sembla, que s'està lliurant sense morts (no fa falta recordar les guerres carlines). I les filtracions de dossiers i fotografies compromeses substitueixen les, per ara, les bales.

Quan es parla de desavinences matrimonials, embulls sexuals i infidelitats (consentides o no), en termes estrictament personals, no té cap interès informatiu... Però quan el que hi ha darrera són estranys jocs de poder, traïcions i guerra oberta entre faccions de monàrquics, aleshores sí que mereix que s'hi posi el focus informatiu i l'anàlisi política.

Tot i que el tancament informatiu pel que fa als mitjans de comunicació espanyols i també, catalans, gallecs i bascs, és el mateix que va cobrir la totalitat del regnat de Juan Carlos I, fins el darrer any, a les xarxes socials, especialment a YouTube, ja hi corr molta informació sobre aquest nou episodi d'enfrontament entre Borbons. Un enfrontament que ha afectat la persona que semblava més cabal i que semblava que marcava la línia aquests darrers anys. L'única que no té 'sang blava', Letizia Ortíz Rocasolano.

Una de les persones que ha fet pública una curiosa explicació dels fets és l'activista Jaume Sastre, que ha publicat un llarg missatge a la xarxa X que podeu trobar a continuació.