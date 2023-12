Més de 7.000 persones passen per la segona edició de SAGA, saló del 'gaming'

Més de 7.000 persones han passat per la Farga de l'Hospitalet de Llobregat per visitar la segona edició de SAGA, saló del gaming, que la Plataforma per la Llengua ha organitzat amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Això és el doble d'assistents que en la primera edició, quan en varen ser 3.500.

La iniciativa, que vol ser el punt de trobada de les comunitats catalanoparlants vinculades al món del videojoc, ha reunit 75 expositors entre empreses, clubs i centres formatius, ha lliurat els Premis SAGA als videojocs en català de l'any i ha acollit competicions de League of Legends amb el Futbol Club Barcelona com a convidat especial. En els partits d'aquest diumenge, per primera vegada a la història s'han pogut sentir les veus del videojoc doblades al català gràcies a una versió de demostració feta per la comunitat gamer catalanoparlant.