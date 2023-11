[VÍDEO] Es viralitza un vídeo d'un grup de joves pagesos del Priorat: «Escolta'ns i estima la terra de veritat»

Aquest cap de setmana, un vídeo realitzat i publicat per un grup de joves pagesos del Priorat, on hi denuncien diverses situacions i comportaments dels consumidors, s’ha fet viral. El vídeo s'ha escampat en poques hores per les xarxes socials i ha rebut suports de tot arreu.

Aquests joves pagesos reivindiquen els productes artesans, locals i de proximitat, amb frases que deixen en evidència els hàbits de consum de la població en general: «Un aplaudiment, per a tots aquells que esteu mirant aquest vídeo des d’un mòbil que val mil euros, perquè dieu que valoreu la qualitat. Però després, un producte artesà de pagés us sembla car»; «Un aplaudiment a tots aquells que, quan hi ha un incendi, dieu: 'És que s’ha perdut tot això de cultivar la terra i deixar que els ramats pasturin pels camps'»; «Un aplaudiment als qui veniu a fer-vos la foto quan floreixen els arbres. Quan toqui comprar les ametlles mirareu que siguin d’aquí, no?»; «Un aplaudiment als que compreu la verdura més bonica i després és pur verí»; «Un aplaudiment als que us ompliu la boca parlant de com de bonic és el paisatge de la nostra terra, i no moveu ni un dit per qui la treballem»; «Un aplaudiment a les administracions que fan veure que ens donen tot el seu suport, i només ens donen paperassa, entrebancs i despeses»; «Un aplaudiment als il·luminats que ens imposen plaques solars en terres conreables i ens deixen les ermes de decoració».

Amb un to punxant i sarcàstic, els joves de la Pagesia Jove del Priorat han aconseguit arribar a tot tipus de públic, convertint-se en una acció de conscienciació d’èxit. Adreçada als consumidors, a les administracions i a la ciutadania en general, aquests joves fan una crida a fer un pensament i no deixar anar més enllà els mals hàbits de consum, perquè tenguem una major i millor cura de la nostra terra, i de la gent de la treballa durant tot l’any.