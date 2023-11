Creadors de contingut digital i 'influencers' dels Països Catalans es troben en L'Aferrada

L'Aferrada celebrada aquest cap de setmana ha estat un èxit de participació i ha aconseguit el seu objectiu d'esdevenir un trobada de creadors de contingut digital i ser un punt de connexió de tot l'ecosistema de la creació digital i promoure la presència del català en aquest àmbit.

Aquest cap de setmana l’esdeveniment L’Aferrada, impulsat per l’Obra Cultural Balear, ha reunit a Palma a més de 200 creadors de contingut de parla catalana, i s’ha convertit així en la trobada de creadors més important que s’ha fet mai fins ara als Països Catalans.

L’Aferrada ha nascut amb l’objectiu de ser un punt de connexió dels creadors de contingut digital i promoure la presència del català en l’àmbit digital. Hi han participat tant creadors emergents i consolidats com empreses del sector i plataformes per crear sinergies i contribuir a impulsar la professionalització dels creadors de contingut digital, una indústria que es troba en un punt de màxima efervescència.

La trobada s’ha iniciat dissabte 25 de novembre al matí al Teatre del Mar (Palma) amb la benvinguda de la gerent de l’OCB, Francisca Niell; la directora de L’Aferrada, Laia Carrera; el director de l’IEB, Llorenç Perelló, i el president de l’OCB, Joan Miralles, seguida de ponències de Carles Ortet, Pedro Rojas, Eva Olivares, Arnau Sanz i Josep Moll de la Fuente sobre màrqueting digital, creació de comunitats, estratègies de professionalització i fins i tot SEO aplicat a la creació de contingut.

Dissabte horabaixa ha estat l’espai dels creadors, dedicat específicament a la professionalització i monetització dels continguts. Hi han participat Maria Vallespí, Lluc Aparicio, Toni Guiscafré i Albert Lloreta, moderats per la periodista Clàudia Darder.

També s’han presentat projectes més rellevants i innovadors del sector: EVA, la secció temàtica per als joves de 3Cat; el primer estàndard industrial per al món de creadors de contingut en català que està construint la Fundació.cat; AMIC NousTalents i AMIC Directes, els concursos per a joves creadors de continguts; Gamesports electrònics, el canal líder en contingut 'gamer' en català; Poblet.info, la comunitat de creadors valencians, i la plataforma de micromecenatge L’Aixeta.

Paral·lelament, els participants no només s’han pogut trobar en un mateix espai, sinó que s’han facilitat connexions a través de dinàmiques de networking entre, d’una banda, empreses i plataformes interessades a difondre els seus productes o serveis a través de creadors de contingut, i, de l’altra, creadors que volen professionalitzar-se i obtenir un rendiment econòmic de la seva feina. Una primera jornada que ha culminat amb el concert del grup mallorquí Negre.

Aquest diumenge, Can Alcover de Palma ha estat la seu de la segona i última jornada, que ha acollit un espai d’humor conduït per Toni Horrach i Pere Jota, amb la participació dels components del pòdcast L’Arrabassada, l’humorista Anna Aumatell, les integrants del pòdcast DeParkineo i els creadors de contingut Cabrafotuda i Toni Rabassó.

Finalment, i per tancar l’esdeveniment, Aina Segura i Neus Gil, podcasteres d'Anam Fent, han conduït el pòdcast-vermut de L’Aferrada, que ha comptat amb més de 15 veus d’arreu dels Països Catalans com ara Clàudia Bunny, d’Andorra, Can Putades o Croqueta de xocolata, de Catalunya, o bé Loren Muñoz, del País Valencià.

Laia Carrera, directora de L’Aferrada, afirma: «Estam molts satisfets amb el resultat de la primera edició de L’Aferrada. La participació ha superat amb escreix les expectatives, fet que evidencia la necessitat de seguir connectant persones, projectes i territoris per tirar endavant la indústria de creació digital en català.»

La primera edició de l’Aferrada ha comptat amb el suports, entre d'altres de Fundació.cat, AMIC, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, Fundació Deixalles, La Fera, Agència Catalana de Notícies, Agència Andorrana de Notícies, Diari La Veu del Pais Valencià, Tresdeu, Ona Mediterrània i dBalears.