L'Arxiu del Regne de Mallorca acull una jornada sobre noves tendències del periodisme de proximitat i la intel·ligència artificial

Aquest 22 de novembre s’ha celebrat a Palma, organitzada per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern i l’Institut d’Estudis Baleàrics, juntament amb la direcció executiva de l’AMIC Illes Balears i la col·laboració de CEDRO, la Fundació ‘La Caixa’ i la Fundació .cat, la Jornada sobre 'Noves tendències del periodisme de proximitat i la intel·ligència artificial'. L’esdeveniment ha comptat en total amb 30 persones, entre elles periodistes i editors de mitjans de proximitat, així com professionals del món de la comunicació.

La Sala d’actes de l’Arxiu del Regne de Mallorca ha estat l’espai de la trobada que ha comptat amb la presència d’experts en comunicació i especialistes en el món digital, els quals han pogut intercanviar experiències i presentar casos d’èxit. En resum, l’objectiu de la jornada ha estat donar impuls i modernitzar les redaccions dels mitjans de proximitat, en especial, el seu pas al món digital i el seu constant desenvolupament.

L’acte s’ha inaugurat amb la intervenció de Ramon Grau, president d’AMIC Illes Balears, entitat formada per 62 mitjans impresos i digitals de les Illes Balears. «Tenim una força indiscutible que és la informació de proximitat, (...) som la premsa que sempre està i estarà al costat de la gent i les seves necessitats, tenim la seva confiança i cal aprofitar-ho, adaptar-nos i buscar noves fonts d’ingressos», ha manifestat Ramon Grau.

Seguidament, Llorenç Perelló, director de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), ha traslladat la intenció de continuar donant suport en les pròximes edicions d’aquestes jornades formatives. A més, ha subratllat que «els mitjans de proximitat tenen una tasca clau, ja que expliquen la realitat més propera als lectors de la comarca o poble en llengua pròpia. Sense la seva tasca aquesta informació no existiria». Així mateix, l’acte també ha comptat amb la presència del Dr. Manuel Aguilera, vicepresident de l’Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB) i Rafael Puigserver, president de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca.

La Jornada s’ha iniciat amb la ponència de Carmina Crusafon, doctora en Ciències de la Informació a la UAB, que ha presentat: «El mercat de la premsa de proximitat a França: tendències i principals exemples». Exposant les principals tendències que estan configurant la dinàmica actual del mercat de la premsa de proximitat francesa, presentades durant el Festival de l’info locale, una trobada anual a Nantes sobre la premsa local francesa.

Crusafon també ha posat sobre la taula les preocupacions del sector, les quals estan centrades en dos grans eixos: la implementació de la intel·ligència artificial i com la normativa europea afectarà els mitjans i, d’altra banda, quines són les inquietuds dels periodistes més joves.

A continuació, Josep M. Ganyet, CEO de Mortensen i expert en comunicació digital i intel·ligència artificial, ha exposat la ponència 'IA a les redaccions', on ha fet una introducció sobre el concepte d’intel·ligència artificial i els seus usos, subratllant una idea molt clara «la IA crea continguts versemblants que no han de per què ser veritables» i, per aquest motiu, sempre ha d’haver-hi un humà al principi i al final de cada acció o projecte nou. Ganyet ha afirmat que la clau és col·laborar amb aquesta eina, per elevar-nos i fer-nos més creatius, en comptes de substituir la feina de persones.

Per acabar, ha arribat el torn de Quico Domingo, director de Mortensen i consultor IT amb l’exposició 'Exemples pràctics i eines d’IA per a les redaccions'. En aquest cas, Domingo ha posat sobre la taula diferents eines, plataformes, casos d’ús i bones pràctiques de la IA dins el periodisme a través de casos pràctics i exemples, on els assistents han pogut conèixer in situ diferents processos de creació de contingut en format text, àudio i imatges.