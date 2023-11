[VÍDEO] Arriba la segona edició de SAGA, saló del 'gaming', carregada de novetats

La Plataforma per la Llengua ha fet públic el programa definitiu de la segona edició de SAGA, saló del gaming, que se celebrarà a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat entre el divendres 1r de desembre i el diumenge 3. El saló, impulsat per l'ONG del català amb el suport dels departaments de Cultura, Empresa i Presidència de la Generalitat de Catalunya, s'allargarà aquest any amb un tercer dia i gairebé duplicarà l'espai de la primera edició per arribar als 7.000 metres quadrats. Entre les nombroses novetats d'aquest any, destaquen l'augment d'activitats formatives (amb un dia sencer, el divendres, per a instituts), l'abordatge específic de les escletxes que travessen el sector (el gènere, la inclusió i l'accessibilitat) o la incorporació d'un segon escenari per veure les competicions entre els jugadors de la LAN Party. Aquest serà un espai en què, qui ho vulgui, amb una entrada específica i portant un ordinador propi, podrà jugar fins a 56 hores seguides (20 més que en l'edició anterior) a molts tornejos diferents.

Després de l'èxit de l'edició anterior, en què es varen superar els 3.500 assistents, l'esquema del que ofereix el saló, a grans trets, es repeteix. SAGA, que aspira a convertir-se en l'esdeveniment de referència del gaming en català, continuarà oferint un gran espai firal (que creix de 50 a 75 entitats) amb les últimes novetats del món dels videojocs, mantindrà l'espai de la LAN Party, programarà competicions de primer nivell en un gran escenari de 14 metres i concentrarà xerrades, tallers, formacions i sessions informatives a l'Espai Tallers i a l'Espai Aula, que també oferirà mentories específiques per a dones professionals del sector. A més, SAGA també incorporarà enguany un nou Espai Pòdcast i més de 50 nous punts de joc, entre la zona de videoconsoles, l'espai del retrogaming i les diverses estacions de la marató de videojocs. Com en l'edició anterior, en el marc del saló es lliuraran els premis SAGA (que incorporen una nova categoria) i, a més, el mateix divendres, 3Cat (l'antiga Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) aprofitarà el saló per lliurar els nous guardons que ha impulsat per premiar prototips de videojocs d'estudiants de graus superiors: els premis LUDI.

El saló, que arrencarà el divendres 1r de desembre a les 10 h i s'allargarà fins al diumenge 3 a les 18 h, ja té les entrades a la venda a través del web. Costen 7 euros, si és per a un dia; 15 euros, si és per a tots tres dies, i 40 euros, si també hi vols portar l'ordinador i jugar durant 56 hores a la LAN Party. Els socis de la Plataforma per la Llengua i els usuaris del Carnet Jove tenen l'entrada d'un dia a 5 euros, mentre que els socis de l'S3 i els participants dels concursos, com ara els de cosplay (disfresses), hi tindran accés gratuït.

Un gran escenari competitiu amb el Barça i els millors equips en català del LOL

En un escenari de 14 metres, i a través d'una pantalla gegant, SAGA permetrà seguir en directe diverses competicions organitzades i locutades en català per Gamesports Electrònics: una Copa de les Estrelles dels vuit millors equips de la competició LlOP del League of Legends (LOL) i dos partits d'exhibició de l'equip del League of Legends del Futbol Club Barcelona contra els dos finalistes de la Copa de les Estrelles. Les competicions LlOP són les competicions regulars de videojocs que organitza Gamesports Electrònics i que es retransmeten en català a Twitch.

Els quarts de final començaran el dissabte a les 10 h i s'enllaçaran amb les semifinals, que acabaran el mateix dissabte a la tarda. La final serà l'endemà, a les 13:30 h, després dels partits d'exhibició del Futbol Club Barcelona. En l'edició d'enguany, els vuit equips que hi participaran seran Gaming Barcelona, LAL Pink Girona, Next Level Martorell, SL Titans Reus, Dream Makers Lleida, Egoats Gavà, EDG Girona, Dragons Gaming Barcelona, Família Iogurt Girona i Titans Lore Tarragona.

A més de seguir-ho en directe, qui no vagi presencialment al saló també ho podrà seguir a través del compte de Twitch de Gamesports Electrònics i al canal de YouTube de Plataforma per la Llengua. Els que hi vagin, però, podran accedir a un punt de trobada amb els jugadors de tots els equips (també els del Barça eSports) i parlar-hi i desafiar-los a alguna partida entre partit i partit.

Una LAN Party amb 200 places per jugar durant 56 hores a una vintena de videojocs

A més de l'espai de competicions, SAGA inclourà una LAN Party amb 200 places perquè, qui ho vulgui, instal·li el seu ordinador o consola en una taula i jugui a diferents jocs durant un màxim de 56 hores. Els jocs disponibles seran el FIFA, el Hearthstone, el Legends of Runaterra, el Rocket League, l'Age of Empires II, el Fortnite, el Call of Duty: Warzone, l'Apex Legends, el Counter-Strike: Global Offensive, el League of Legends, el Valorant, l'Overwatch 2, el League of Legends: Wild Rift, el Pokemon Showdown, el Super Smash Bros, el Guilty Gear, el Tekken 7, el Dragon Ball Fighter Z, l'SkullGirls, el Mortal Kombat 11, l'Ultimate Marvel vs. Capcom 3, el Grand Blue Fantasy Versus, el BlazBlue: Central Fiction i el MultiVersus. Enguany, aquest espai també incorpora un escenari propi, l'Arena, que permetrà que tot el públic assistent a SAGA segueixi els partits clau d'aquestes competicions.

Més de 50 punts de joc nous en un nou espai de videoconsoles, una zona de retrogaming i les diverses estacions de la marató de videojocs

SAGA 2023 ofereix més possibilitats perquè els assistents puguin jugar a videojocs en català. Per fer-ho, el saló incorpora una zona amb una vintena de videoconsoles perquè qui ho vulgui descobreixi els millors jocs en català dels darrers anys. També afegeix un espai per als amants dels jocs retro, amb una vintena més de propostes de la mà de Retro Barcelona, i ofereix una marató de videojocs amb una dotzena de propostes repartides en diferents estacions i una PlayStation 5 de regal.

Nou Espai Pòdcast per donar cabuda a l'auge de la conversa social sobre els videojocs

En aquesta segona edició de SAGA, també es crea un espai específic per als pòdcasts. S'hi faran tallers de retransmissió de videojocs en català, a càrrec de Gamesports Electrònics, o un concurs de bandes sonores de videojocs, a càrrec del músic VictorMame, però sobretot hi passarà el bo i millor dels pòdcasts sobre el món digital. És el cas de la Tertúlia Xboxer d'Xboxers Catalans, el pòdcast Contingut Descarregable de Betevé, Visió 360, la Frikoteca.Cat, Freaks & Bits, Joc Creuat, els pòdcasts de NintenhypeCat i Lúdica, i un pòdcast a càrrec d'algunes dones de la comissió de videojocs de Plataforma per la Llengua.

75 expositors entre clubs, empreses, associacions, institucions i centres formatius

Pel que fa a l'espai firal, la llista d'expositors del SAGA ha passat dels 50 de l'any passat als 75 d'enguany. Hi participen empreses de videojocs (25), clubs d'esports electrònics (10), associacions vinculades als videojocs (19), centres formatius (19) i institucions (2). Els assistents podran conèixer de primera mà les diferents possibilitats formatives, descobrir i comprar les darreres novetats de videojocs que tenen versió en català i jugar als jocs que els diferents clubs els deixen provar i als prototips dels alumnes dels centres formatius. A més, s'organitzaran batalles amb aspiradores Roomba (Roombattle, de Dust Games), es podran provar jocs que sortiran els pròxims anys a l'estand de Level Up, incubadora de videojocs, i Socialpoint farà la presentació de Top Troops, un joc de rol i fantasia per a mòbils que s'ha estrenat mundialment aquest octubre també en català. Per últim, qui ho vulgui, també podrà descobrir el softcombat i veure una exhibició de craft foam.

Més d'una trentena de tallers, xerrades, taules rodones, sessions informatives i mentories completen una programació amb un gran pes formatiu

Els diferents expositors i la mateixa organització de SAGA també s'encarregaran de dinamitzar tallers i conferències vinculats al món dels videojocs, i es farà un èmfasi especial en la línia temàtica de l'edició d'enguany: les escletxes que travessen el sector dels videojocs (el gènere, la inclusió i l'accessibilitat). Hi haurà més d'una trentena de propostes, sobretot el primer dia, en què el saló rebrà més de 2.500 alumnes d'instituts de Catalunya i de Catalunya del Nord.

Així, durant el SAGA s'organitzaran xerrades sobre l'ús conscient i saludable dels videojocs, sobre autodefensa contra violències masclistes digitals, sobre com millorar l'accessibilitat visual i cognitiva dels videojocs, o sobre tecnologia aplicada a la salut i, en particular, sobre l'ús dels videojocs per als trastorns de l'espectre autista. També hi haurà tallers de retransmissió en directe a xarxes socials, de retransmissió de videojocs, de construcció i revisió de portfolis, o de disseny de personatges per a videojocs. Pel que fa a les taules rodones, n'hi haurà sobre doblatge de videojocs, sobre com repensar la indústria per eliminar les escletxes del sector o sobre serious games, els jocs seriosos que es dissenyen per aprendre o gestionar recursos ―no tan sols com a entreteniment― i que guanyen protagonisme en aquesta edició de SAGA, atès que el mateix saló es ludificarà i permetrà que les famílies puguin conèixer l'ecosistema del videojoc en català movent-se per tot el recinte a través d'una experiència interactiva titulada "Els cinc portals que t'obren SAGA".

Amb la voluntat de formar les professionals dones de la indústria, també s'oferiran tres mentories impartides per tres dones professionals del sector: una sobre els coneixements tècnics de l'art en els videojocs, una altra sobre disseny i aplicació de l'ux/ui als videojocs, i una darrera sobre trucs del Level design.

A més, SAGA acollirà "Nova Pantalla", la primera gran exposició dedicada completament a la trajectòria i el moment actual de la indústria del videojoc a Catalunya. El seu objectiu és apropar a tots els públics el procés de creació que hi ha darrere d'un videojoc, donar a conèixer els perfils professionals que hi participen i celebrar les grans produccions d'èxit internacional fetes pels estudis catalans. La mostra itinerant és una iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i ha passat pel Modern, Centre Audiovisual i Digital Girona, i el Museu de les Terres de l'Ebre d'Amposta. Es va inaugurar el 2022 i va tenir un gran èxit d'assistència al Palau Robert de Barcelona, on la van arribar a visitar 120.000 persones. Els comissaris de l'exposició són Joan B. Galí, Marc Angrill i Albert García, periodistes especialitzats en videojocs i comunicació cultural.

Lliurament dels segons Premis SAGA, després de la victòria l'any passat d'Endling - Extinction is Forever, de Herobeat Studios

Un altre dels plats forts del saló és el lliurament dels segons Premis SAGA als millors videojocs en català, uns guardons organitzats per Plataforma per la Llengua amb Lúdica i Gaming.cat. El lliurament es farà el divendres a les 20 h i serà presentat pel creador Marc Lesan i per la comunicadora Ofèlia Carbonell. Com alguns dels partits, la gala també es podrà seguir a través del canal de YouTube de Plataforma per la Llengua i al canal de Twitch de Gamesports Electrònics.

Enguany, els videojocs candidats s'han duplicat i en són 23, i els premis han incorporat una nova categoria: el premi al videojoc amb més impacte social, impulsat per la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, per reconèixer la inclusió i la representació de la diversitat. En total, les categories són set:

Premi al videojoc en català de millor narrativa

Premi al videojoc en català de millor disseny de so

Premi al videojoc en català de millor jugabilitat

Premi al videojoc en català de millor art visual

Premi al videojoc en català amb més impacte social

Premi al videojoc en català de l'any

Premi del públic al videojoc en català

Excepte el premi del públic (les votacions del qual van tancar diumenge), hi ha hagut un jurat encarregat de decidir el guanyador de cada categoria. El jurat ha estat format per Anna Guxens (dissenyadora de jocs a Larian Studios), Albert Garcia (periodista a Generació Digital i La Vanguardia i professor de l'ENTI de la UB), Roger Mitats (redactor de 3Dnassos), Carlos Calvo (director d'art i professor de l'EDIB de Palma), Laura González (directora de PowerUp+ i coordinadora de l'IndieDevDay), Xevi de Sardi (professor del cicle d'animació 3D i jocs a l'IOC), Víctor Navarro (professor i investigador del Tecnocampus de la UPF), les redaccions de Lúdica i Gaming.cat, i Roger Baldomà, membre de l'executiva de Plataforma per la Llengua.

A més d'aquests set guardons, també es lliurarà el Premi al millor creador de contingut de videojocs en català, que concedeix l'AMIC, l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació.

La consolidació de SAGA com a esdeveniment de referència del gaming en català

SAGA és una iniciativa de Plataforma per la Llengua perquè un sector cultural tan important als territoris de parla catalana com és el dels videojocs tingui un espai de trobada que posi en contacte empreses creadores de videojocs, comunitats de jugadors, treballadors del sector, centres formatius i institucions públiques. Més enllà dels tres dies del saló, que actua com a festa major de les comunitats catalanoparlants dels videojocs, SAGA fa feina durant tot l'any per fer prevaldre els videojocs que inclouen el català i per fer créixer la llengua en tots els àmbits d'aquest sector emergent. Per a Plataforma per la Llengua, l'existència de SAGA és un incentiu perquè els creadors incorporin el català als videojocs, atès que la llengua és un dels requisits per participar-hi i que la indústria ha vist el saló com una oportunitat no només per guanyar visibilitat, sinó també per connectar amb el públic local. Per a l'entitat, SAGA ha contribuït a sensibilitzar el sector sobre el fet que hi ha una massa crítica de videojugadors catalanoparlants i que incorporar la llengua als videojocs permet tenir una comunitat que hi donarà suport amb facilitat.

L'entitat recorda que Catalunya és la regió europea amb més inversió estrangera en videojocs i que el 52 % de la facturació a l'Estat espanyol és a Catalunya ―segons dades del Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2022―, però que, tanmateix, la presència del català en aquest sector continua sent força residual. Per bé que el 53 % dels videojocs fets a Catalunya incorporen el català, encara cap dels videojocs més consumits pel públic, els Triple A, l'inclou. Per a Plataforma per la Llengua, l'existència de SAGA també ha de permetre que les grans empreses del sector vegin el potencial de les competicions i les retransmissions en català, i del valor afegit de la llengua a l'hora d'introduir-se al mercat catalanoparlant.