La ciutadania respon a Prohens: «Una presidenta que considera la nostra llengua un càstig no és digna d'ocupar aquest càrrec»

«El requisit de català no és l'únic problema, però en aquest context d'emergència, evidentment, era un requisit dissuasori i generava desconfiança a l'hora de venir a fer feina a les Balears. Jo vull que treballar a les Balears, per als metges, per als infermers, per als cossos i forces de seguretat, sigui un regal i no un càstig», ha assegurat Prohens aquest dilluns.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha volgut anunciar als 'Desayunos Informativos' d'Europa Press que les properes setmanes la plantilla d'oncòlegs a l'Àrea de Salut pitiüsa arribarà als cinc especialistes. Així, s'ha servit d'aquest anunci per a insinuar que aquestes noves incorporacions són degudes a l'eliminació del requisit de català a la Sanitat: «Ens ha sorprès la rapidesa de l'efecte crida d'eliminar un requisit dissuasori». A més, ha assenyalat que continuaran adoptant mesures per a «garantir una òptima atenció sanitària».

Aquestes afirmacions de Prohens han estat contestades amb centenars de comentaris, a les xarxes socials, de ciutadans que rebaten els arguments de Prohens per a eliminar el requisit de català a tota la funció pública, com ja ha fet en l'àmbit sanitari.

🔴Una presidenta que considera la nostra llengua un càstig no és digna d'ocupar aquest càrrec. Aquesta mostra d'autoodi de @MargaProhens és un insult a tots els mallorquins. https://t.co/gCS74GBFDc — Obra Cultural Balear (@ocbcat) October 16, 2023

El càstig és que un mallorquí s'adreci a l'administració mallorquina i no l'entenguin. — Mallorquins //// (@mallorquins) October 16, 2023

El català, un càstig; el castellà, que òbviament s'exigirà, un regal. Aniquilar una llengua és un atemptat contra els drets humans. — Ester Santaló (@santaloester) October 16, 2023

Vostè, @MargaProhens, hauria de voler que viure a les Balears en la nostra llengua oficial pròpia fos un regal, i no un càstig carregat d'obstacles i inconvenients, entre els quals els que hi afegeix el vostre govern, en contra del mandat estatutari i legal. Sou una irresponsable https://t.co/R41XsAr7nz — Isidor Marí (@IsidorMari) October 16, 2023

La nostra llengua @MargaProhens no és, ni ha estat, ni serà mai un càstig. És un privilegi.

La insularitat, el cost de la vida, la massificació, els salaris dels funcionaris dificulten que professionals venguin, no la llengua. No enganau a ningú!! — Katya Molinas Mut (@KatyaMolinasMut) October 17, 2023

El nostre veritable càstig és tenir-la a ella de presidenta. Una persona que renega de la seva llengua i la seva cultura. — Ernest 🇺🇦 🇯🇴 (@Ribalaiga) October 17, 2023

Tal volta un metge/esa se'n va

perquè el cost de vida enfront salaris és desproporcionat. Comprar una casa digne i formar una família és missió impossible sino comptes amb ajudes familiars. I clar una persona amb estudis superiors amb salut troba feina a qualsevol altra banda. — FF (@Felions) October 17, 2023

Això és una exhibició d'autoodi indigna d'una lingüista. Em sap greu i em sent empegueït. Crec que Feijóo no s'atreviria mai a dir una cosa així del gallec. A ca seva no li perdonarien. https://t.co/S7zCTaBZHb — Josep R. Cerdà (@pepcerda) October 16, 2023

Jo ja tenc sa camiseta verda neta i a punt. I sa desuadora també — Nofre Neula (@NofreJaume) October 16, 2023

El nivell d'autoodi i despreci a la pròpia cultura d'aquesta senyora es supera cada dia. Molta disfressa de pagesa i poca defensa de la gent que la vota. Molts illencs del PP de pobles catalanoparlants que supós que en prendran nota — Toneti (@T0netini) October 16, 2023

El que és un càstig és viure aquí i no poder fer-ho en l nostra llengua per satisfer els qui vénen fe fora (a qui per cert, pagam els sous de les nostres butxaques). — capità roqueta (@capitanmemo8) October 16, 2023