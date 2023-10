Fracàs de la manifestació espanyolista de Barcelona

Malgrat els recursos abocats per l'organització convocant de la manifestació, una entitat autodenominada Societat Civil Catalana (SCC), que amaga d'on provenen els seus recursos econòmics, la manifestació espanyolista d'aquest diumenge ha tengut una resposta popular molt magre.

'No en el meu nom: ni amnistia, ni autodeterminació', era el lema d'aquesta manifestació convocada a Barcelona i nodrida de gent arribada de diversos punts de l'Estat, en especial des de Madrid.

Fins i tot els càlculs més optimistes, queden molt lluny de les manifestacions que la minoria espanyolista havia protagonitzat fa cinc anys. I, per descomptat, a anys llum del poder de convocatòria de les organitzacions independentistes.

A la desfilada hi han participat representants del PP i VOX, però els organitzadors han disposat que la capçalera fos per a les entitats espanyolistes dels Països Catalans com l'esmentada SSC i representants de Societat Civil Balear i Societat Civil Valenciana.

També crida l'atenció que entre els manifestants hi hagués presidents de comunitats autònomes com el d'Andalusia, Juanma Moreno o la de Madrid Isabel Díaz Ayuso.