TV3 i Catalunya Ràdio reobrin la delegació a Perpinyà i dupliquen el personal de les de les Balears i el País Valencià

La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, ha anunciat que 3Cat reobrirà en els pròxims mesos la delegació a Perpinyà i reforçarà també les de les Balears i el País Valencià, que passen a ser delegació.

Ho ha dit en la seva intervenció en la Comissió de Control de la CCMA del Parlament d'aquest divendres, on ha assegurat que 3Cat vol «connectar per a arribar a tots i això vol dir arribar a tots els territoris de parla catalana en un context de reculada de la llengua».

Així, 3Cat tornarà a tenir un delegat en Perpinyà «després de 10 anys sense equip fix allí» i Romà ha afegit que es tracta d'una reobertura molt esperada, i que també suposarà recuperar la cambra del Castellet de Perpinyà.

En relació a les Balears i el País Valencià, es reforcen les delegacions duplicant el nombre d'efectius que hi ha actualment, i Romà ha assegurat que l'objectiu és informar «més i millor amb totes les finestres i tots els accents».

«Volem connectar per a arribar a tots. La CCMA ha de ser un dels instruments més importants per a l'impuls de la llengua catalana en un moment de reculada», ha insistit.

Integració de l'ACN

La Comissió ha aprovat una proposta de resolució de la CUP i els comuns en la qual s'insta la «integració de la ACN a l'estructura de la CCMA», tal i com recull un dels punts de l'acord dels Pressupostos de la Generalitat de 2023 entre el Govern i el PSC.

En un dels punts es demana que la integració es faci respectant el model de negoci de la ACN i la seva independència, que es compti amb la direcció i els representants dels treballadors, i que s'aposti per «desgovernalitzar» l'estructura de l'ACN i que depengui del Parlament.

També ha tirat endavant una esmena d'ERC que urgeix a dur a terme la integració abans d'acabar la legislatura, «una vegada s'hagi efectuat l'estudi per a valorar la possible integració» i si aquest és favorable, i una proposta del PSC perquè s'encarregui l'estudi com més aviat millor.

Veus femenines

En una pregunta dels comuns, s'ha preguntat al director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, per un informe d'aquest juliol del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre la poca presència de dones en mitjans de comunicació, i ell ha respost que l'informe és sobre l'últim trimestre de 2022 i que «aquesta fotografia ha canviat a millor» en l'emissora.

Ha defensat que Catalunya Ràdio està treballant per a aconseguir la paritat plena, i ha destacat que el programa 'Tot costa' té un 37% de veus femenines i que «no hi ha cap altre informatiu d'esports que arribi a superar el 20% de veus femenines».