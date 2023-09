Alerta Solidària adverteix que una possible amnistia per als represaliats catalans «no suposarà cap pas endavant»

L'organització antirepressiva de l'Esquerra Independentista, Alerta Solidària, ha emès un comunicat aquest dilluns en relació a les negociacions que Junts i ERC estan duent a terme a Madrid sobre una possible amnistia per als represaliats catalans.

«Desconeixem els termes exactes amb què s'està negociant la possible amnistia. Per tant, només podem partir de l'experiència recent respecte de la banda negociadora catalana i de l'experiència històrica i permanent respecte de la banda negociadora espanyola, és a dir, partim de la més absoluta desconfiança», han començat apuntat des d'Alerta.

Com a segona consideració, han exposat que «no entrarem a discutir quins represaliats són de primera o de segona, quins es mereixen ser a la llista dels afortunats i quins no. Per a nosaltres tots els represaliats per la lluita per la llibertat mereixen tota la nostra solidaritat. Per part nostra la tindran sempre, passi el que passi».

«Alertem que no deixarem que s'enganyi l'opinió pública presentant com a positiu l'assoliment d'una amnistia negociada. Voler fer-nos creure que certes accions de gràcia seran grans concessions de l'Estat, quan en realitat contribuirien a resoldre problemes seus, de l'Estat, ben presents i immediats, com els recursos presentats al TEDH contra el judici del Procés, o els judicis que han d'arribar aviat

Contra els policies encausats per les lesions del 1r d'octubre de 2017. És a dir, tot un engany més d'un independentisme que ha viscut anys i panys de vendre fum i de no parlar clar a la gent», han sentenciat des de l'organització antirrepresiva.

També han afegit que «com ja vam advertir a l'inici de la permuta de la reivindicació de la independència per la de l'amnistia, aquesta estratègia no suposaria una revitalització de la mobilització, que era la justificació que els agents impulsors ens donaven. Al contrari, i el temps ens ha donat la raó, la reivindicació de l'amnistia s'ha percebut com un element més de desactivació del conflicte i per tant del carrer. Ha contribuit al desencís i a la confusió. És més, ara se'ns presenta l'amnistia com una espècie de reconeixement de la naturalesa política del conflicte i per tant com un pas endavant. Però aquest reconeixement, sense cap transcendència pràctica, ja es va esdevenir

amb els indults i les declaracions per part del PSOE a l'inici de la inútil taula de diàleg. Per tant, que no ens enganyin, l'amnistia no suposarà cap pas endavant».

«De represaliats per la independència n'hi ha hagut abans del Procés i n'hi haurà després de l'amnistia. Aquest conflicte polític no quedarà resolt i la repressió tampoc quedarà desactivada per cap amnistia acordada. La demanda de llibertat seguirà i la repressió també. La resolució del conflicte només vindrà quan aconseguim una legalitat pròpia i independent, és a dir, la República catalana».

Per acabar, des d'Alerta Solidària han subratllat que treballen per alliberar de la repressió o minimitzar els costos d'aquesta en la gent que lluita, però que treballen alhora «per enfortir l'independentisme, en consciència, formació i organització, per avançar realment, tot i que lenta, cap a la llibertat del nostre poble». «Rebutgem tota nova presa de pèl i insistim, el conflicte és obert i el que cal és activar-lo, no anestesiar-lo».