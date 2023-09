Tomeu Penya desmenteix la notícia de la seva mort: «Hi ha gent que ja s'havia comprat els bitllets per venir a Mallorca al funeral»

El cantautor mallorquí de música country Tomeu Penya no ha mort. Ho ha hagut de desmentir ell mateix després que un compte de Twitter que es feia passar pel seu segell discogràfic -Produccions Blau- ha compartit aquest dilluns la notícia que Penya havia faltat a 74 anys. El compte real de la productora també ha emès un comunicat per a desmentir els fets: «Des de Blau informam que el comunicat sobre Tomeu Penya està fet des d’un compte fals que res té a veure amb nosaltres. Tomeu Penya es troba en perfecte estat de salut. Condemnam aquesta broma de mal gust i posarem en marxa les mesures pertinents».

Estic bé 🤠 — Tomeu Penya (oficial) (@TomeuPenya) September 4, 2023

Poc després de la notícia falsa, Penya ha atès RAC1 per a explicar com ho ha viscut: «Estic aquí amb un cafè amb llet i una ensaïmada». A més, ha assenyalat que li estava telefonant molta gent: «Hi ha gent que ja s'havia comprat els bitllets per venir a Mallorca, a casa, al funeral». Tot i que ha reconegut que li ha sorprès molt, ha remarcat que no s'ha emprenyat perquè té un sentit de l'humor «molt negre». Finalment, ha explicat que ara mateix se'n va a l'estudi a enregistrar cançons noves.