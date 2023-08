Concentració i minut de silenci per recordar i condemnar totes les desaparicions forçades

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres vespre davant el Consolat de Mar, seu del Govern, per commemorar el Dia Internacional de les Víctimes de Desaparicions Forçades.

La concentració ha comptat amb la intervenció de la presidenta de Memòria de Mallorca i neta de víctima desapareguda, Maria Antònia Oliver París. També hi han intervengut, Catalina Moragues, jurista especialista en Memòria Democràtica i Justícia Transicional; i Guillem Mir, vicepresident de Memòria de Mallorca i net d'una víctima recuperada.

S'ha guardat un minut de silenci per condemnar totes les desaparicions forçades, delicte imprescriptible de lesa humanitat. A més, durant tot aquest dimecres, a la balconada de la seu del Govern ha penjat una pancarta amb les fotos de les víctimes desaparegudes.

30 d'agost, Dia Internacional de les Víctimes de Desaparicions Forçades

El 21 de desembre de 2010, l’Assemblea General de les Nacions Unides va fer palesa la seva preocupació per l’increment de les desaparicions forçades o involuntàries en diferents regions del món, com les detencions arbitràries o els segrestos que són part de les desaparicions forçades, i pel creixent nombre de denúncies o desaparicions de familiars de persones que han desaparegut. Així, la Resolució A/RES/65/209, incloïa l’aprovació de la Convenció Internacional per a la protecció de totes les persones contra les desaparicions forçades, i declarava el 30 d’agost Dia Internacional de les Víctimes de Desaparicions Forçades.