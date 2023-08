Serà necessari un mínim de coneixement de català per obtenir i renovar la residència a Andorra

La nova llei en defensa de la llengua oficial d'Andorra exigirà un nivell mínim de l’idioma tant als nous residents com aquells que hagin de renovar el permís per viure i treballar al país. El requisit serà molt bàsic, inferior al nivell A2, i per a aquelles persones que no el puguin acreditar, se’ls facilitarà un curs de 30 hores als centres de català del país abans de donar o renovar-los la targeta verda. El nou text, sota el títol de Llei de la Llengua Oficial, s’està treballant a tres bandes entre el ministeri de Cultura, Educació i Interior, ja que incorporarà un article per modificar la llei d’Immigració i afegir el nou requisit per als permisos de residència.

L’objectiu de la llei, que l’executiu andorrà encara està acabant de perfilar però que es preveu que aviat pugui traslladar-se al Consell General, és «garantir una expressió mínima en l’idioma oficial per part de tots els ciutadans del país i que això es tradueixi en una millor atenció al públic en català». En aquest sentit, des del Govern d'Andorra s’afirma que han constatat que cada vegada hi ha més casos en què la primera atenció es fa directament en castellà, sobretot als comerços i a la restauració. Es vol aconseguir revertir aquesta tendència i assegurar una conversa mínima en català.

L’executiu del país dels Pirineus preveu que la nova llei pugui ser aplicable ja de cara a l’any vinent, quan es calcula que es renovaran uns 3.000 permisos de residència. A totes les persones que la sol·licitin ja se’ls exigirà el nivell mínim. Per aquelles que ja el tinguin o el puguin acreditar, la renovació es farà amb normalitat. Per a les persones que no tinguin un títol però sí el nivell, podran fer una prova als centres de català per certificar-ho. Per a la resta, es començarà a demanar el curs de 30 hores. Per poder donar resposta al possible augment d’estudiants als cursos gratuïts de català als centres del país, des del ministeri de Cultura es calcula que caldrà dotar-los de tres treballadors més. Les places de nova creació s’haurien d’incloure en el pressupost del 2024 que s’està elaborant des del ministeri de Finances.

El debat sobre si cal o no exigir un nivell mínim de català per instal·lar-se al país no és nou i sovint ha portat polèmica perquè alguns sectors consideren que si s’és molt exigent es frenarà l’arribada de professionals forans. Des del Govern, però, es defensa que serà bo tant per la qualitat dels visitants que venen al país com per la integració dels nouvinguts. A més, s’ha optat per un nivell molt bàsic, per tal que tothom hi pugui accedir de manera senzilla i l’idioma no suposi un fre per a cap professional.