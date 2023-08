Demana a un bar «un entrepà i un refresc» i el cambrer li exigeix que ho faci «en español»

La professora i Diputada tarragonina de la CUP, Laia Estrada, ha fet públic un nou cas de discriminació per raó de llengua de la qual han estat víctimes ella i el seu company aquest dimecres.

Estrada ha explicat al seu compte de Twitter: «Avui hem posat una reclamació al bar restaurant Las Salinas, a la platja Llarga de Tarragona després d'haver estat vexats pel simple fet de parlar en català. Un lloc on hi havíem estat desenes de vegades sense cap conflicte, i al que no hi tornarem després del què ha passat».

Estrada narra els fets succeïts: «El meu company ha demanat un entrepà i un refresc i el cambrer, que en altres ocasions ens havia atès sense problema, ha respost un "eh...?". El tercer cop que el meu company li ha repetit la comanda, el cambrer li ha exigit de males maneres que li parlés 'en español'.

Malgrat les formes desagradables, el meu company li ha dit (en castellà) que si no entenia el català només calia que ho digués de bones a primeres (tot i que ha al·lucinat perquè insisteixo que les anteriors vegades que hi havia anat l'havia entès perfectament)».

La reacció del cambrer no ha quedat aquí: «El cambrer s'envalentona i respon "yo solo hablo español en todas partes" i al meu company se li acut preguntar-li si també parlarà "en español" si se'n va a treballar a Alemanya. En aquest moment el cambrer comença a despotricar marxant cap a la cuina».

«Més llenya al foc»

La parlamentaria tarragonina també ha explicat que «La resta de treballadors, malgrat no haver vist el que ha passat, s'afegeixen a la gresca i acusen el meu company d'haver volgut obligar el cambrer a parlar en català. Perplex, respon que això no és cert i que l'únic que ha intentat imposar una llengua ha estat el cambrer. Lluny de resoldre's la situació amb una simple disculpa, encara posen més llenya al foc acusant el meu company d'haver parlat de males maneres, capgirant de forma barroera la realitat. Òbviament, hem dit que no calia que ens servissin i hem demanat els fulls de reclamació».

Reclamació

«La reclamació l'hem hagut de fer a la recepció del càmping al que pertany el bar (tot i que dona servei a tothom que és a la platja). La cirereta de la història és que l'empresa no ha volgut signar el full de queixa un cop l'hem omplert...», ha explicat Estrada, que ha afegit que ha enviat còpia de la recamació a la Plataforma per la Llengua.