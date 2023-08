Creix la paròdia a les xarxes: La 'Federació Balear de Balconing' dona la benvinguda a la 'Federació Valenciana de Bous al Carrer'

La Federació Balear de Balconing, una iniciativa nascuda a Twitter el maig de 2022, ha donat la benvinguda aquest dimecres a la Federació Darwinista Valenciana de Bous al Carrer, un nou usuari que fa un recompte periòdic del nombre de ferits i morts per la pràctica dels bous al carrer al País Valencià.

Van sorgint noves federacions d'altres esports on reina es darwinisme. Vos recomanam seguir-los. https://t.co/7aY7K6cIOu — Federació Balear de Balconing (@Botquebota) August 9, 2023

Els creadors s'aferren a l'humor per donar visibilitat a aquests «esports on reina el darwinisme», tal com diuen. La Federació Balear de Balconing s'encarrega de fer un recompte dels turistes que es precipiten pels balcons d'arreu de les Balears: els classifiquen segons el país d'origen, segons el municipi on han botat del balcó, segons el total de pisos caiguts, etc.