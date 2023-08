La llengua és el quart motiu més habitual de discriminació a Barcelona

Parlar en català ha estat aquest 2022 el quart motiu de discriminació a la ciutat de Barcelona. Ho diu l'Informe de l'Observatori de les Discriminacions a Barcelona 2022, que situa les discriminacions lingüístiques només per darrere de les discriminacions racistes i xenòfobes, LGTBI-fòbiques i per motiu de salut (sobretot pel tracte diferenciat cap a persones amb VIH i amb trastorns de salut mental). Les discriminacions denunciades per parlar en català passen de ser les cinquenes més freqüents a les quartes més habituals, i creixen, a més, un 63,6 %.

L'informe, que es publica des del 2018, es fa a partir de les dades que proporciona la Taula d'Entitats amb Servei d'Atenció a les Víctimes de Discriminació (de la qual forma part la Plataforma per la Llengua) i és fruit d'un treball conjunt amb l'Oficina per la No Discriminació i el Centre de Recursos en Drets Humans de l'Ajuntament de Barcelona. En el cas de les discriminacions lingüístiques, totes les dades han estat aportades per l'ONG del català, per bé que altres anys l'Observatori de la Islamofòbia de Catalunya i l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans també havien aportat alguna discriminació per parlar en llengües diferents de la catalana i la castellana.