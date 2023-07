[VÍDEO] El SAGA creix en la segona edició per a consolidar-se com l’esdeveniment de referència dels videojocs en català

Arriba la segona edició de SAGA, saló del gaming, amb l'expectativa de consolidar-se com l'esdeveniment de referència dels videojocs en català arreu dels territoris de parla catalana. Per aconseguir-ho, el SAGA 23 s'amplia a tres dies (1, 2 i 3 de desembre), amb la intenció d'acollir més públic jove, tot ampliant l'èmfasi en l'àmbit educatiu per mitjà de tallers, ofertes de formació i l'exposició de sortides professionals en un sector en clar auge al domini lingüístic, especialment a Catalunya.

El SAGA preveu superar la xifra de 3.500 assistents assolida l'any passat, en l'estrena. L'organització s'ha fixat com a objectiu arribar als 5.000 visitants procedents de tots els territoris de parla catalana en un espai que vol reivindicar, entre altres coses, la inclusió del català a la interfície de les videonconsoles de Nintendo, Xbox i PlayStation.

El saló, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, creix en durada i també en superfície, i passa dels 4.500 metres quadrats als 7.000 que ocuparà enguany, novament a La Farga de l'Hospitalet. L'organització ampliarà sensiblement l'espai previst per a expositors (el 2022 en van ser 50) per reunir encara més representants de tots els àmbits del sector del videojoc en català: empreses desenvolupadores que presentaran novetats en català, associacions de videojugadors, clubs, associacions de creadors de continguts, empreses comercialitzadores de productes de gaming, centres de formació, universitats, mitjans de comunicació, administracions públiques i altres institucions.

Una de les novetats de la zona d'exposició serà la creació d'un espai reservat a l'àmbit de l'empresa i el networking, que inclourà, a més, continguts sobre finançament de projectes de la mà tant de les institucions públiques com de projectes privats, com ara incubadores, així com sessions específiques de mentoria femenina, en la línia d'una clara aposta de l'edició d'enguany per la inclusió i la igualtat en el sector del videojoc en català.

SAGA 23 s'ha presentat en roda de premsa aquest dijous, 13 de juliol, en un acte celebrat al Big C de Barcelona, en què ha intervingut el coordinador de videojocs i món digital de la Plataforma per la Llengua, Roger Baldomà; una membre de l'executiva de l'entitat, Susana Pérez; el secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila, i la secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, Gina Tost i Faus.

Durant l'acte, s'ha mostrat l'actualització del portal www.saga.cat, on ja s'ha activat la venda d'entrades. Es pot adquirir l'entrada general per un dia al preu de 7 €, mentre que l'accés durant els tres dies costa 15 €. Pel que fa a l'entrada amb accés a LAN Party, s'obre amb un preu reduït de 35 € fins al 31 d'agost (a partir de l'1 de setembre pujarà a 40 €). Els socis de la Plataforma per la Llengua i els usuaris del Carnet Jove podran obtenir l'entrada de dia a 5 €, mentre que els socis de l'S3 i els participants dels concursos, com ara els de cosplay, hi tindran accés gratuït.

La web també serà el punt d'entrada per a la sol·licitud d'espais d'exposició i anirà acollint progressivament tots els detalls que es vagin confirmant del programa, mentre que el canal d'Instagram, juntament amb els canals creats enguany a TikTok i Twitter, n'aniran informant puntualment. A més, s'ha presentat la nova línia gràfica que s'ha preparat per a SAGA 23, on les imatges basades en el concepte de portals que obren nous mons prenen el protagonisme i transmeten la idea d'evolució, dins de l'àmbit del videojoc, cap a tot allò imaginable.

Els espais de SAGA 23: novetats i reedicions

El creixement del saló es materialitzarà principalment en quatre nous espais. En primer lloc, amb l'espai Creadors, des d'on les persones que ho vulguin podran obrir un directe des dels seus canals respectius i aprendre a generar contingut en streaming, amb la mentoria de Creadors TV.

Un altre dels nous reclams serà l'espai Pòdcasting, ubicat a la zona central del recinte i especialment pensat per acollir la gravació de pòdcasts. En aquest sentit, el saló també avança per potenciar la creació de contingut audiovisual en català relacionat amb els videojocs, tot posant el focus en diversos gèneres de continguts, com l'streaming i el podcasting.

La novetat que més atraurà l'atenció dels jugadors més veterans serà la zona Retrogaming. SAGA comptarà amb un espai on poder jugar a consoles i jocs clàssics. Més experiència, més interacció i més joc per divertir nostàlgics i oferir història viva del videojoc entre els joves. El quart espai nou es dedicarà a l'empresa i el networking.

Pel que fa als espais que es mantenen, l'escenari de SAGA tornarà a ser un dels punts calents del saló del gaming. Allà es tornaran a desenvolupar algunes de les activitats principals, com ara les competicions LIOP, organitzades per Gamesports Electrònics, dels jocs League of Legends i Valorant, incloent-hi una Copa de les Estrelles. També s'hi podran viure els enfrontaments d'exhibició dels dos millors classificats de les competicions LIOP contra un equip convidat (l'any passat va ser el Futbol Club Barcelona). Aquest punt serà també l'escollit per al lliurament dels Premis SAGA (el divendres 1 de desembre a les 20 hores), així com altres presentacions que s'aniran coneixent en els pròxims mesos.

Justament a l'escenari s'hi celebraran les finals d'alguns dels tornejos que es disputaran en les seves rondes prèvies a l'arena de la LAN Party. SAGA 23 reservarà de nou una part del recinte de l'Hospitalet de Llobregat a aquells jugadors que vulguin esprémer l'experiència al màxim. Aquest any, els usuaris d'aquesta zona del recinte podran jugar fins a 55 hores seguides (20 més que l'edició passada), i l'espai funcionarà com a punt de trobada de jugadors d'arreu dels territoris de parla catalana (siguin aficionats o estiguin més avesats a la competició). Ara per ara, ja hi ha confirmada una competició de Minecraft Extrem que organitzaran els valencians Extremecat, i se n'aniran coneixent més activitats i campionats en el transcurs dels pròxims mesos.

Finalment, les conferències, les presentacions de productes, els tallers i altres activitats lúdiques (per exemple, els concursos de cosplay) es concentraran enguany en un ampli espai central de la Farga, que farà que siguin més visibles. SAGA 23 impulsarà la formació, la inclusió de la diversitat, el benestar digital dels videojugadors, el consum responsable i l'impuls de les empreses que treballen en català com a principals eixos vertebradors de la programació que s'anirà configurant durant els pròxims mesos. Una de les activitats ja confirmades és l'exposició Nova Pantalla. El videojoc a Catalunya, impulsada per la Generalitat de Catalunya. A més, el saló comptarà amb un estand del Departament de Cultura, on es farà difusió dels videojocs en català que s'han fet el darrer any. L'estand comptarà amb la presència de la Queta, protagonista de la campanya del Govern que busca conscienciar sobre l'ús del català en tots els àmbits, també en els videojocs.

Els Premis SAGA amplien categories

Una de les cites ineludibles de l'esdeveniment serà el lliurament dels Premis SAGA, que també arriben a la segona edició. Enguany, s'incorpora una nova categoria als guardons, que passaran a ser set. Serà el nou Premi al videojoc en català amb més impacte social distingirà la inclusió i representació de la diversitat així com l'ús de tecnologies pioneres per a l'accessibilitat. A més, l'acte de lliurament dels premis també acollirà l'entrega del Premi al millor creador o creadora de contingut de videojocs en català, concedit per l'AMIC (l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació).

En aquesta edició es premiarà també el millor videojoc en català de l'any a criteri del jurat, i que prendrà el relleu del primer guanyador, Endling - Extinction is Forever, dels barcelonins Herobeat Studios. També es distingiran les millors propostes en les categories de narrativa, art visual, disseny de so i jugabilitat. Novament, una votació popular per internet decidirà els dies previs a la celebració de SAGA 23 el guanyador del Premi del públic al videojoc en català.

Aquest 2023, el jurat dels Premis SAGA creix en nombre de dones i el conformaran nou professionals de l'àmbit dels videojocs: la programadora Cristina Gil, la dissenyadora Anna Guxens, l'animadora de personatges 3D Meritxell Torra, el professor de l'EDIB Carlos Calvo, el professor de l'IOC Xevi de Sardi i el professor del Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra Víctor Navarro, així com tres membres, encara per definir, que representaran la Plataforma per la Llengua, la comunitat de jugadors GamingCAT i la revista especialitzada Lúdica.

Horaris previstos

La Plataforma per la Llengua ja ha tancat els horaris de celebració de la segona edició de SAGA, saló del gaming. La Farga de l'Hospitalet obrirà les portes als visitants el divendres 1 de desembre a les 10 del matí i clourà la jornada, especialment destinada al públic escolar, a les 22 h (quan finalitzi l'acte de lliurament dels Premis SAGA). L'horari de dissabte 2 de desembre serà de 10 a 20.30 h, mentre que el dia 3 serà una mica més reduït (de 10 a 16.30 h). Més enllà d'aquests horaris per al públic visitant, els usuaris de la LAN Party podran quedar-se al recinte de La Farga de l'Hospitalet ininterrompudament des de l'inici fins al tancament del saló.