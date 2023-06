La CCMA cerca projectes de videojocs en català

La directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Cristina Villà i Font, acompanyada del responsable d’Arts Digitals i Videojocs de la CCMA, Oriol Boira, ha presentat aquest dimecres, 28 de juny, la primera crida oberta al sector dels videojocs per a cercar un nou format adreçat a un públic familiar i infantil. La presentació d’aquesta convocatòria de selecció s’ha fet en el marc del Gamelab, que se celebra a Barcelona des d’aquest dimecres i fins a aquest divendres, davant d’una representació d’empreses del sector.

En concret, aquesta nova crida de la CCMA està orientada a seleccionar un projecte de videojoc enfocat a un públic de 10 a 14 anys. En aquesta primera crida es pretén seleccionar un únic projecte. La CCMA hi entrarà en règim de coproducció, amb una voluntat d'inversió de fins a 550.000 euros. El finançament final del videojoc haurà de ser d'un mínim d'1.100.000 euros per garantir que és un projecte competitiu a nivell internacional.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és publicar i aportar contingut en català a les principals videoconsoles del mercat (Playstation 4/5, Xbox One /Series X i S i Nintendo Switch) i a la plataforma de distribució digital Steam.

La convocatòria de selecció s’activarà en les pròximes setmanes.

Els videojocs, en la nova estratègia de la CCMA

La presentació d’aquesta convocatòria s’emmarca en un dels objectius del nou Pla Estratègic de la CCMA, que passa per esdevenir actors clau en el sector dels videojocs i oferir-ne com a part de l’oferta digital, amb l’objectiu d’arribar a nous públics i, alhora, contribuir a impulsar el sector a Catalunya.

En aquest sentit, Villà ha afirmat al principi de la presentació «que avui és un dia important i especial» per a la CCMA: «primer, perquè els videojocs són audiovisual i fins ara la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no l’estava contemplant amb aquesta mirada. Segon, perquè sabem que hi ha un desplaçament de consum cap a noves finestres audiovisuals». Pràcticament un de cada dos catalans (46%) es declaren consumidors de videojocs, i ja es dedica una hora al dia de mitjana a jugar-hi, una tendència a l’alça basada en una nova forma de comunicació més interactiva i bidireccional. Per tot això, Villà també ha destacat que «és fonamental que, amb la mateixa vocació de servei públic que la resta de continguts de la CCMA, portem el català, la cultura i la geografia catalanes» a l’univers dels videojocs.

A la vegada, aquesta iniciativa presentada també pretén acostar nous públics. En aquest sentit, Boira ha explicat que la CCMA cerca un joc que «connecti amb el perfil del públic juvenil i els ofereixi una jugabilitat mainstream, que no apel·li a un nínxol, i que segueixi el llibre d’estil de la CCMA».

El sector dels videojocs a Catalunya

Segons el darrer informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), referent al 2022, el sector dels videojocs a Catalunya va suposar el 50% del total de la facturació estatal, que va arribar gairebé als 2.500 milions d'euros. En aquest sentit, Catalunya se situa com a motor de l’ecosistema del sector dins l’Estat espanyol, que, al seu torn, és el tretzè país del món en ingressos per videojocs.

Una altra dada que assenyala l’informe del CAC és que el 40% de les principals empreses de videojocs del món tenen presència a Catalunya, on hi ha més de 200 estudis que es dediquen a aquesta indústria, i on el 2022 es van posar en marxa 56 start-ups de videojocs.

A escala mundial, l'any passat el sector dels videojocs va assolir una facturació de 184.400 milions de dòlars. Aquests ingressos es van repartir, geogràficament, entre l’Àsia-Pacífic (48%), Amèrica del nord (26%) i Europa (18%). Els tres primers llocs del rànquing els ocupen la Xina, els Estats Units i el Japó, amb 45.800, 45.000 i 20.000 milions de dòlars, respectivament.

Gamelab Barcelona com a punt de connexió del sector

Aquest congrés internacional, que torna després de la pandèmia, i que enguany celebra la seva 17a edició, ha creat al voltant de la seva acció a la capital catalana una de les xarxes d'influència econòmica i empresarial més importants del món en el terreny dels videojocs i de l’entreteniment digital. Gamelab es presenta com una plataforma clau per a l'atracció de talent, projectes i inversió al país, i per primera vegada és d’accés gratuït. Al llarg dels tres dies que durarà el certamen està previst que hi assisteixin empreses del sector dels videojocs a escala catalana, estatal i mundial, entre els quals més de 80 referents europeus del sector, com Peter Molyneux (Fable, Populous, Theme Park), Ian Livingstone (Tomb Raider, Dungeons & Dragons).