Les indicacions de veu de Google Maps, disponibles en català

Google Maps ha activat aquest dijous el català com a idioma disponible a la veu del navegador tant per a usuaris d’Android com d’iOS. Fins ara, el text de Google Maps ja estava disponible en català, però si l'usuari volia rebre indicacions de veu del navegador havia de configurar el telèfon en un altre idioma perquè l’opció del català parlat no estava disponible. Amb la navegació per veu, es poden escoltar alertes de trànsit, on girar i si hi ha una ruta millor. A més, aquesta funció ofereix als usuaris la possibilitat de rebre indicacions de veu més detallades i de nous tipus d'avisos verbals per als desplaçaments a peu.

Més enllà del benefici directe i evident que suposa per a l’usuari poder rebre les indicacions de veu del Google Maps en la seva llengua, l’actualització aplicada per Google a l'aplicació té, de retruc, un impacte encara més gran: tots aquells usuaris que fins ara tenien el mòbil configurat en altres idiomes únicament per a poder disposar del servei de veu al Google Maps, ara ja podran configurar-lo en català sense perdre cap prestació.

La Generalitat de Catalunya ha considerat aquest canvi «una passa important». Així, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha afirmat que «estem davant d’una gran notícia, d’un gran pas endavant en la projecció del català com a llengua de present i de futur a l’era digital i, per tant, en la defensa del dret de les persones a relacionar-se amb normalitat i en el seu idioma també amb els productes i serveis digitals».

La secretària de Polítiques Digitals, Gina Tost, ha afirmat que «una de les nostres prioritats és la d’aconseguir que grans empreses incloguin cada vegada en més productes i serveis el català». Tost considera que aquesta notícia «ens referma en aquesta estratègia, que des del Govern portem treballant des de fa mesos».