Les 'Rondalles mallorquines' ja són a l'espai. La Unió Astronòmica Internacional ha acceptat la proposta d'Es Nostre Cel, que va partir d'un grup d'alumnes del centre d'ensenyament Bisbe Verger de Santanyí, perquè l'estrella WASP-166 i el seu exoplaneta passin a denominar-se, respectivament, 'Filetdor' (és a dir, Filet d'Or) i 'Catalineta', personatges principals d'una de les 'rondalles' recollides per Antoni Maria Alcover a l''Aplec de Rondaies Mallorquines d'en Jordi des Racó'.

La Institució Francesc de Borja Moll, hereva de la tasca d'Antoni Maria Alcover i el mateix Moll, i la Nova Editorial Moll, que es varen adherir a aquesta proposta, han expressat la seva satisfacció per aquesta fita, que «contribueix de manera decisiva a la projecció exterior de la narrativa popular mallorquina». La Institució Moll ha demanat al Consell de Mallorca la declaració de les 'Rondalles mallorquines' com a patrimoni cultural immaterial de l'illa.

El comunicat de la Unió Astronòmica Internacional recull com, entre els noms que han estat aprovats per a denominar una sèrie de cossos celestes, alguns d'ells commemoren «celebrats treballs literaris», com és el cas de 'Filetdor' i 'Catalineta', «que es refereixen als contes folklòrics registrats per l'escriptor Antoni Maria Alcover i Sureda».

'Na Filet d'Or' pertany al grup de les 'rondalles' meravelloses, del tipus 533 a la classificació acadèmica internacional que han fet servir els filòlegs Josep Antoni Grimalt i Jaume Guiscafré per a la seva edició comentada de les 'Rondalles', publicada per Nova Editorial Moll i que recentment ha arribat a la seva culminació, amb el volum novè i darrer.

D'acord amb l'índex de narradors que s'inclou en aquest mateix volum, 'Na Filet d'Or' li fou transmesa a mossèn Alcover per dues dones de Son Servera: Rafela Servera 'Llodrana' o 'Quelona', declarada el 2023 Filla Il·lustre del municipi, i Antònia 'Guixa'. És al volum IV de l'edició comentada i al XVIII de l'edició popular de les 'Rondalles', a càrrec de Francesc de Borja Moll.