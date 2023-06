[VÍDEO] El mallorquí de 'First Dates' diu que va advertir que «ja havia canviat la meva vida per una altra persona i que no ho faria més»

Jaume, el mallorquí que s'ha fet famós per haver participat al programa 'First Dates', de la cadena espanyola Cuatro, emès aquest passat dimarts, ha donat més detalls del seu pas pel programa de cites a cegues.

El mallorquí ha estat entrevistat aquest dijous matí pel programa de ràdio Matina Codina de Rac 105.

Durant l'entrevista, Jaume ha desvetlat detalls importants per contextualitzar la seva decisió: «jo ja vaig avisar que me n'anava a viure a la Cerdanya i que cercava una al·lota de la Cerdanya, l'Alt Urgell o Andorra» i també ha explicat que durant el sopar ja va dir a Yolanda, la dona amb la qual al varen citar, que «jo ja havia canviat la meva vida per una altra persona i que no ho faria més», tot i que aquest fragment no es va emetre per la televisió.

Mitjans «carronyaires»

El mallorquí també ha declarat que «jo entenc que una persona que viu a Conca i que vegi a un diari espanyol que una persona ha rebutjat una altra pel tema de l'idioma, del català, es posi feta una fera» i «també entenc que hi ha mitjans que vulguin fer clickbate amb això, perquè són uns carronyaires».

«M'estim més una potada als ous que el menjar de 'First Dates»

Jaume ha donat diversos detall més sobre la seva vida privada i quan li han preguntat sobre la qualitat del menjar del programa, s'ha mostrat ben contundent: «M'estim més una potada als ous que menjar allò», ha dit.

El mallorquí s'ha acomiadat del programa amb un «puta Espanya i puta Pompeu Fabra!»