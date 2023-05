Impulsen una iniciativa perquè les consoles de videojocs incorporin el català

La Plataforma per la Llengua ha començat a treballar per a aconseguir que les consoles de videojocs incorporin la llengua catalana a la interfície gràfica i la reconeguin a les seves botigues de videojocs amb una etiqueta específica com ja fan algunes consoles. De moment, l'entitat ja ha tengut uns primers contactes amb el sector i té el suport de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, així com de diverses empreses de videojocs. La voluntat de l'entitat és reunir-se aviat amb els responsables de les videoconsoles per a convèncer-los dels avantatges d'incloure el català en els seus productes i per assessorar-los en el procés d'incorporació de la llengua si ho consideren oportú.

La inclusió del català a les plataformes de venda tant en forma d'etiqueta com a la interfície suposa una «oportunitat important per al creixement de la llengua en l'àmbit dels videojocs». Així, si la plataforma reconegués la llengua i permetés que l'usuari la triés com a llengua de preferència, provocaria que els videojocs ja s'executessin directament en català, en cas que el videojoc l'inclogués. Aquesta inclusió, a més de potenciar el consum de videojocs en català, també suposaria un «impuls per a les desenes d'empreses d'arreu del món que ja incorporen el català en els seus videojocs», remarquen.

La iniciativa de la Plataforma per la Llengua per aconseguir que les videoconsoles incorporin el català parteix de la feina feta per la comissió de videojocs de l'entitat, que, havent analitzat la situació de la llengua en aquest sector, va creure convenient prioritzar la inclusió del català en les consoles. Darrerament, cada cop més, les empreses de videoconsoles posen èmfasi en l'accessibilitat als seus productes, i la inclusió del català seria una manera més d'avançar en aquest àmbit.

A més de comptar amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, la iniciativa de la Plataforma per la Llengua també la signen empreses de videojocs com Cubus Games, IO Interactive, Mango Protocol, RolldBox Games, Social Point o Ubisoft, i associacions de videojugadors com Gaming.cat, Xboxers Catalans, NintenHype i Catalunya Playstation. Aquest text, a més, sumarà més adhesions en els pròxims dies.

La comissió de videojocs de la Plataforma per la Llengua va néixer el 2019, després de constatar el pes residual del català en aquest sector, i treballa amb el teixit associatiu i empresarial de tot el domini lingüístic per fer créixer la presència de la llengua als videojocs. Amb aquest objectiu, la comissió va impulsar el 2021 la publicació del Tutorial per a afegir el català als videojocs, una guia per a explicar a empreses i desenvolupadors els avantatges d'incloure la llengua als productes. En els darrers mesos, l'entitat ha observat alguns avenços en aquest sentit i des del mes d'agost del 2022 la principal plataforma de distribució de videojocs per a ordinador -Steam- ja reconeix el català en els videojocs que l'inclouen i permet filtrar els videojocs a la botiga per l'idioma 'català' fent-los localitzables fàcilment.