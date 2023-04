[VÍDEO] La recepta guanyadora del 'Mallorca cuina'

La Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca ha organitzat 'Mallorca cuina', un concurs de receptes de cuina en llengua catalana, que consisteix en la creació d’un vídeo en català d’una recepta de cuina, i té com a objectiu promoure, entre tota la població —sobretot la jove—, la creació i la difusió de continguts audiovisuals en català a les xarxes socials.

Per a participar en aquest concurs s'havia d’elaborar un vídeo, d’entre 30 segons i dos minuts, d’una recepta que en mostri, com a mínim, els ingredients, l’elaboració i el plat acabat.

D'entre tots els vídeos publicats a les xarxes socials, s'ha atorgat el premi a l'usuari @luisalbertogr88 per la recepta de magdalenes de pastanaga saludables.

El premi consisteix en un lot de productes culturals i alimentaris: productes etiquetats en català per valor de 60 €, per gentilesa d’Agromart, dues entrades per a un espectacle del Teatre Principal de Palma inclòs en la programació teatral de la temporada 2022-23, i obsequis diversos del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca.