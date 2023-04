Les indicacions de Google Maps, ara també en català

Google Maps, la famosa aplicació de mòbil de Google amb GPS i mapa interactiu, inclourà el català entre el seu catàleg d'idiomes per les indicacions de navegació. Fins ara l'aplicació oferia resultats íntegrament en català, però no disposava la funció de dictar indicacions orals en aquesta llengua.

L’Aliança per la Presència Digital del Català, que inclou Òmnium i la Plataforma per la Llengua, entre d'altres, s'ha mostrat molt satisfeta amb aquesta inclusió.«Tot i ser encara incipient, és una gran notícia perquè molts usuaris que tenien el telèfon configurat en altres idiomes per disposar de veu a Maps, ara el poden configurar en català».

Google activa a @googlemaps les indicacions de navegació parlades en català, per a Android i iOS.

Tot i ser encara incipient, és una gran notícia perquè molts usuaris que tenien el telèfon configurat en altres idiomes per disposar de veu a Maps, ara el poden configurar en català. pic.twitter.com/pLuEU0KqRj — Aliança per la presència digital del català (@digitalencatala) April 14, 2023

Això no obstant, la plataforma segueix criticant la política de Google quant al català en les cerques del seu motor. Recorden que s'han succeït nombroses queixes, sense que l'empresa n'hagi atès cap satisfactòriament, perquè el cercador ofereix prioritàriament resultats en castellà malgrat que la cerca s'hagi fet en català.